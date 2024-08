Foto: Sakrāj Latviju

Lietuvā lielus panākumus guvušais projekts “Surink Lietuvą” jeb “Sakrāj Lietuvu” sper jaunu soli un paplašinās pie mums Latvijā. No jūlija vidus arī latviešus aicina aktīvāk ceļot pa savu valsti un iepazīt to vēl interesantākā veidā. Projekta princips ir vienkāršs – lai savāktu visu valsts karti, ir jāapmeklē visas tās pašvaldības jeb administratīvās vienības, kurās var iegādāties krāsainus un pilsētu atspoguļojošus speciālus akcijas magnētiņus. Latvijā tās ir 43 vietas jeb 43 iespējas doties ceļojumos.

Mērķis ir parādīt, cik unikāla un interesanta ir katra vieta valstī. Lietuvā projekts jau ir ieguvis milzīgu popularitāti – savākti vairāk nekā 9000 Lietuvas kartes komplekti, un ceļotāji ir dalījušies tikai pozitīvās atsauksmēs. Cilvēkus patiešām aizrauj iespēja atklāt un redzēt savu valsti citām acīm un patiešām iepazīt to.

Projekts ir veicinājis tūrisma centru veidošanos, cilvēki ir bijuši iedvesmoti attīstīt tūrisma iespējas reģionos un labāk izprast savu valsti un cilvēkus. Lietuvā šīs aktivitātes atbalstīja arī skolas. Skolotāji pamanīja, ka pēc šī projekta skolēnu ģeogrāfijas zināšanas ir būtiski uzlabojušās. Projekts izmantoja iespēju iesaistīt spēlē arī Izraēlas un Amerikas vēstniekus Lietuvā, kas tiem kļuva par neaizmirstamu, iespaidiem pilnu iespēju iepazīt visu Lietuvu un ar lepnumu aizvest sakrāto karti uz nākamo apmeklējamo valsti. Organizatori neslēpj, ka nākamgad plāno īstenot projektu arī Igaunijā. Vēlme parādīt visai pasaulei, cik vienotas un interesantas ir Baltijas valstis, mudina arvien turpināt attīstīt projektu. Katrs magnēts – jauns piedzīvojumu pieturpunkts.

Man kā cilvēkam, kuram patīk iegādāties suvenīru – magnētu no vietas, kur viesojos, šī ideja ļoti patīk. Arī magnētu dizains ir pievilcīgs, košs un krāsains. Vienīgais, kas manī rada neizpratni, – kādēļ ne visur šādus suvenīrus var iegādāties? Piemēram, Alūksnē nav nevienas šo magnētu tirdzniecības vietas. Iemesli, kādēļ tā, man nav zināmi, bet tomēr, ja to nav vietā, kur esmu ieradusies, nedaudz zūd akcijas jēga. Saglabājot GPS koordinātes mājas lapā, suvenīru pēc tam var pirkt internetā, un to piegādās, tomēr zūd burvība turēt rokās īpašo magnētu jau ceļojuma laikā. Nav gan arī tā, ka nevarētu magnētus iegādāties tikai Alūksnē, to nevar izdarīt arī citās pilsētās, piemēram, Liepājā, Saldū, Kuldīgā, Ventspilī, Bauskā, Daugavpilī. Akcija ir jauna, tādēļ ļoti ceru, ka Alūksnes magnēti būs Alūksnē.

Pētot suvenīru iegādes iespējas un jezgu ap to, nedaudz smieklīga likās cilvēku vēlme visus Latvijas magnētus iegādāties uzreiz. Nevis braukt uz katru vietu un iepazīt to, bet vienkārši nopirkt magnētus, lai skaisti saliktu Latvijas karti, ērti sēžot dīvānā un nemaz nepakustoties. Man patīk tieši ideja doties uz vietām un iepazīt tās, jo Latvijā ir, ko redzēt un iepazīt.