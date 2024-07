Zeltiņu kapliču atjaunos pakāpeniski

Senā Zeltiņu kapliča, kas celta 1869. gadā, gaida savu atdzimšanu.

Pagājis gads, kopš uzsākta ziedojumu vākšana Zeltiņu kapličas atjaunošanai, un šis ceļš nav viegls. Kopumā pa šo laiku senās ēkas atjaunošanai saziedoti 2 379,30 eiro, iztrūkst 41 212,77 eiro, lai paveiktu iecerēto.

Baznīcai nav prioritāte

Zeltiņu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Ārija Rone stāsta, ka ceļš uz sabiedrībai nozīmīgā objekta saglabāšanu un atjaunošanu rit kopš 2022. gada. Būvprojekts “Zeltiņu kapličas restaurācija” par 11 101 eiro izstrādāts 2022. gadā, kam sekojusi projekta pieteikuma iesniegšana Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā. Projekts netika atbalstīts, paskaidrojot, ka Zeltiņu kapliča nav organizācijas prioritāšu sarakstā. “To ir ļoti skumji dzirdēt, ka neesi prioritāte, jo, savukārt, mums, zeltiniešiem, un visiem, kam Zeltiņu kapos guldīti tuvinieki, šī ēka ir svarīga,” stāsta Ā. Rone. Kaut 2023. gada sākumā jau sagatavoti kokmateriāli kapličas atjaunošanai un rīkotas konsultācijas ar būvuzņēmējiem, virzība iecerētajā nenotikusi, jo atbalsts nav gūts arī Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā”. Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, bet programma atbalsta tikai valsts nozīmes ēkas. Atbilde nav saņemta arī no Borisa un Ināras Teterevu fonda.

Pašu finansējuma pietrūkst

Tādēļ draudze nolēma lūgt palīdzību sabiedrībai, pērn uzsākot mērķziedojumu vākšanu Zeltiņu kapličas atjaunošanai. “Sākumā cilvēki bija ļoti atsaucīgi, pagājušajos Zeltiņu kapusvētkos vien saziedoja 829,30 eiro. Pašreizējā summa ir 2 379,30 eiro, taču vajag vēl 41 tūkstoti,” stāsta Ā. Rone.

Kaut ieceri par ēkas atjaunošanu atbalsta arī Alūksnes novada pašvaldība, tā var palīdzēt tikai ar līdzfinansējumu. Šogad maijā draudze iesniegusi pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļa ēkas fasādes restaurācijai, atjaunošanai un ēkas konservācijas darbiem. Noteikumi paredz, ka jāveic pilna apjoma ēkas atjaunošana. Pieteikums tomēr atsaukts, jo joprojām pietrūkst pašu finansējuma. “Grūti pateikt, kas varētu būt tik mazas atsaucības pamatā. Varbūt ikdienas skrējienā neaizdomājamies par tādām sakrālām lietām. Zeltiņu kapi ir ar senu vēsturi, tajos apglabāti ļaudis ne tikai no Zeltiņiem, bet arī no Ilzenes, Beļavas, Kalncempjiem, Kalnienas, arī Alsviķiem un Trapenes, un katra vismazākā artava no šī reģiona iedzīvotājiem būtu no svara,” aicinot katru, kurš draudzei pārmet, kādēļ atjaunošanas darbi nerit uz priekšu, aizdomāties par paša ieguldījumu.

“Katra vētra senajai būvei ir kā izdzīvošanas cīņa, un mēs ar bailēm domājam, vai tā izturēs nākamajā, tādēļ daudz laika nav. Domāju, ka ar ziedojumiem trūkstošo neizdosies savākt, tādēļ plānojam atsavināt draudzei piederoša meža cirsmu. Tas nebūs daudz, bet, ja mēs iegūtu vismaz pirmos 10 tūkstošus, tad varētu būvdarbus uzsākt pakāpeniski un ēkas atjaunošanu veikt pa daļām. Šim nolūkam mums jau ir iedzīvotāju saziedoti baļķi. Šobrīd esam atraduši arī būvniekus, kas apsver uzņemties atjaunošanu,” cerīgi stāsta Ā. Rone. Katrā ziņā draudze sola nepadoties un ieceri īstenot – kaut vai pakāpeniski.

Jāatgādina, ka Zeltiņu kapu kapliča pieder draudzei, kas veic arī kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu. Tā ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, objektā atrodas arī vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Zvana krēsls” un valsts nozīmes mākslas piemineklis “Zvans”. Kapliču izvadīšanas ceremonijām izmantoja līdz 2019. gada 1. jūlijam, kad to slēdza, jo bija sliktā stāvoklī un apdraudēja cilvēku dzīvību un veselību. Taču kapličas nojaukšanu nepieļauj tās kā vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss.

Elita Laiva, bijusī Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja:

“Mums ir svarīgi atgriezt kapliču cilvēkiem. Viena lieta ir kultūrvēsturiskais mantojums, bet otra – kapliča ir vajadzīga cilvēkiem. Ir daudzi kapi, kuros to nav, bet mums tā bijusi vienmēr, un cilvēki pie tā pieraduši. Kapličā bija iespēja atvadīties no cilvēka un pēc tam guldīt kapos. Pie kapa viss notiek ātri un bezpersoniski, bet vajag šo cieņpilno atvadīšanos, kas notiek mierīgi un klusi. Rocība laukos ir, kāda tā ir, bet no ieceres neatkāpsimies.”

Aicinājums ziedot kapličas atjaunošanai līdzekļus speciāli šim mērķim atvērtajā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Zeltiņu draudzes kontā: LV87HABA0551054750004 “Swedbank” AS BIC/S.W.I.F.T. HABALV22