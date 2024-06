Uzstāda āra trenažierus

Par iegūto Smiltenes novada pašvaldības līdzdalības budžeta finansējumu trapenieši iegādājušies trīs āra trenažierus. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters cer, ka ar to Sporta bāzes teritorijas labiekārtošana neapstāsies, jo idejas vēl ir.

Foto: Aivita Lizdika

Veicinot iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā, Smiltenes novada pašvaldība jau divus gadus rīko līdzdalības budžeta projektu konkursu. Viena no novada aktīvākajām kopienām ir Trapenes pagastā, kura, piedaloties līdzdalības budžeta projektu konkursā, šogad īstenoja ieceri par āra trenažieru uzstādīšanu. Šim nolūkam Smiltenes novada pašvaldība trapeniešiem piešķīra finansējumu 4038,52 eiro apmērā.

Otro gadu pēc kārtas

Šis jau ir otrais gads, kad trapenieši piedalās Smiltenes novada pašvaldības rīkotajā līdzdalības budžeta projektu konkursā. Pirmajā gadā viņi iesniedza divus projekta pieteikumus, kur viens no tiem bija bruģa ieklāšana uz celiņa virzienā no pagastmājas līdz estrādei parkā, bet otrs – āra trenažieru iegāde un uzstādīšana. Pērn atbalstīja pirmo, bet otrs projekta pieteikums palika tikai idejas līmenī. “Šogad līdzdalības projektu konkursā veiksmīgi startējām ar pagājušajā gadā neatbalstīto projekta pieteikumu. Iedzīvotāji aktīvi par to nobalsoja, un Smiltenes novada pašvaldība piešķīra finansējumu tā īstenošanai,” stāsta Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters.

Uzstādīti trīs

Sākotnēji bija iecere iegādāties piecus āra trenažierus, bet par projektā iegūto naudu bija iespēja nopirkt tikai trīs – sānu un gurnu trenažieri, riteni un steperi, kā arī vēdera preses un muguras trenažieri. “Projektā iegūto finansējumu pilnībā iztērējām trenažieru iegādei, bet uzstādīšanu veicām pašu spēkiem. Tagad ikvienam trapenietim ir iespēja regulāri un bez maksas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas palīdz uzlabot vispārējo veselību un fizisko formu. Esmu novērojis, ka iedzīvotāji trenažierus jau labprāt arī izmanto,” saka J. Šepters.

Idejas ir

Trenažieru izvietošanai trapenieši izvēlējušies Sporta bāzes teritoriju. Arī turpmāk šo vietu viņi vēlas attīstīt. “Pašlaik šeit vecās katlu mājas vietā ir izbūvēta sporta zāle, kur ierīkota arī telpu trenažieru istaba. Ārā ir hokeja laukums un divi pludmales volejbola laukumi. Tādēļ arī āra trenažierus izvietojām šajā teritorijā, lai trapenieši ar sportiskajām aktivitātēm varētu nodarboties vienkopus,” saka J. Šepters. Viņš cer, ka, piedaloties nākamajā Smiltenes pašvaldības rīkotajā līdzdalības projektu konkursā, atkal būs iespēja iegūt finansējumu, jo idejas Sporta bāzes tālākajai attīstībai jau ir.

Cerība piepildījusies

Pirmajā līdzdalības budžeta projektu konkursā trapenieši ieguva 5000 eiro lielu finansējumu, kuru izmantoja, lai ieklātu bruģi virzienā no pagastmājas uz parku. Tolaik J. Šepters teica, ka gribētos celiņu nobruģēt līdz pašai estrādei parkā, tomēr saņemtais finansējums ļāva izdarīt tik, cik naudas šim nolūkam bija. Tagad arī šī cerība ir piepildījusies. Pagasta pārvalde ar Alūksnes Lauku partnerības LEADER atbalstu projektam “Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide” radusi iespēju bruģa ieklāšanu minētajā vietā turpināt, lai to varētu izbūvēt līdz pat kultūras namam.