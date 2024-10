Skolēnus sāk pārvadāt elektrobuss

Pagājušonedēļ pirmo reizi skolēnus maršrutā Alsviķi – Ziemeru pamatskola uz skolu veda pirmais elektroautobuss, ko iegādājusies Alūksnes novada pašvaldība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bērni ar ērto braukšanu uz/no skolas ir ļoti apmierināti un, “izbirstot” pa durvīm, steidzīgi nosaka: “Mums patīk! Ir forši!” Jauno transporta līdzekli novērtē arī autobusa vadītājs Normunds Ziņģis, šoferis ar trīsdesmit gadus ilgu darba stāžu. Viņš gan uzsver, ka elektroautobuss pašlaik tiek ekspluatēts testa režīmā un, iespējams, tikai pēc pirmā mācību gada, kad uz ceļa būs aizvadīta arī pirmā Alūksnes ziema, viņš varēs sniegt patieso atzinumu.

Jauns un komfortabls

Jaunais bezemisiju elektroautobuss “Electrify 910” ar pārvietojamu 25kW DC uzlādes iekārtu ir aprīkots ar automātisko ātrumkārbu, kas šoferim atvieglo braukšanu. Tas ir arī ievērojami klusāks, salīdzinot ar degvielas dzinēja radīto skaņu. “Salonā ir patīkams komforts, ērti sēdekļi gan pasažieriem, gan šoferim. Elektroautobuss ir pilnīgi jauns, moderns, un tas arī visu izsaka,” saka vadītājs.

Transportlīdzekļa stāvēšana paredzēta pie Alsviķu tautas nama, kur izbūvēts elektrouzlādes bloks ar iespēju ātrai un lēnai uzlādei. “Šoferis var izvēlēties aktuālo uzlādi – ja paredzēts tālāks brauciens, uzlāde būs lēnāka, tūlītējam braucienam pa īsāku maršrutu pietiek arī ar ātro uzlādi,” stāsta N. Ziņģis. Pašlaik viņa maršruts ir aptuveni 70 līdz 90 kilometrus garš. Maršruta garums mainās no tā, cik tālu pēc mazajiem pasažieriem jābrauc. “Ja bērns kādā no dienām neizmanto skolēnu autobusu, vecāki sūta man ziņu, lai lieki nebraucu uz to punktu, kur man ikdienā bērns ir jāpaņem. Savukārt pēcpusdienas maršruts ir īsāks, jo daudzi bērni apmeklē ārpusskolas pulciņus un par viņu nokļūšanu tajos rūpējas vecāki,” stāsta šoferis. Viņš min, ka ziemā noteikti autobuss patērēs vairāk elektrības, ņemot vērā āra gaisa temperatūru, bet arī viņš elektrouzlādes transportlīdzekli vada pirmo reizi savā praksē, tādēļ ar tūlītēju vērtējumu ir piesardzīgs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atgriežoties Alsviķos no rīta reisa, autobusu viņš pieslēdz uzlādei, lai pēcpusdienā, vispirms pārbaudot transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, atkal dotos uz skolu pēc bērniem. “Bērni ir pieklājīgi, apzinīgi uzvedas jaunajā autobusā. Viņiem patīk ar to doties uz skolu,” novērojis N. Ziņģis.

Pirmie Latvijā

Alūksnes novada pašvaldība ir pirmā Latvijā, kura skolēnu pārvadājumiem sāk izmantot elektroautobusus. Projektā plānots iegādāties arī otru šādu transporta līdzekli skolēnu pārvadājumu veikšanai no pagastiem uz pilsētu, ko pašvaldība cer saņemt oktobra beigās. Trešdien, 16. oktobrī, kā pasažieri jauno elektroautobusu izmēģināja arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons. “Vēlējāmies izprast, kā jaunais transportlīdzeklis darbojas uz grants seguma ceļiem, un klātienē redzēt maršruta deta-

ļas. Mazie pasažieri ir ļoti apzinīgi, disciplinēti, pieklājīgi un ar braucienu apmierināti. Viņi skolā tiek nogādāti laicīgi. Paldies apzinīgajam un punktuālajam šoferītim Normundam Ziņģim, kurš veiksmīgi tiek galā ar jauno transporta līdzekli un ir iejūtīgs pret katru mazo pasažieri, kurus “vizinot uz skolu” ir iepazinis katru individuāli,” saka Dz. Adlers. Lai novērtētu jauno pašvaldības transporta līdzekli kā pasažieri, izbaudīt braucienu ar elektroautobusu kopā ar bērniem plāno arī Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze un pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

UZZIŅA

■ Elektroautobusu Alūksnes novada pašvaldība iegādājusies projektā “Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai Alūksnes novadā”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

■ 2024. gada janvārī pašvaldība noslēdza līgumu ar uzņēmēju par divu bezemisiju transporta vienību piegādi gada laikā.

■ Projekta mērķis ir uzlabot Alūksnes novada pašvaldības funkciju īstenošanu un sniegtos pakalpojumus, uzlabojot izglītojamo mobilitāti un izglītības iestāžu tīkla sasniedzamību, iegādājoties bezemisiju transportlīdzekli izglītojamo pārvadājumu veikšanai novadā, tādējādi veicinot publiskā sektora transporta zaļināšanu.

■ Kopējās projekta izmaksas ir 612 508 eiro, no kurām Atveseļošanas fonda finansējums ir 507 508 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 105 000 eiro.