Reģionu ziņas: Dievturības 100 gadi vienā izstādē

Savu ceļu Latvijā sākusi izstāde “Dievturībai 100”, kas parāda dievturu attīstības ceļu Latvijā. Pirmā vieta, kur izstāde skatāma, ir Kokneses tūrisma informācijas centrs. Februārī tā ceļos uz Madonu un tālāk visa gada garumā uz citām vietām Latvijā.

Dievturu sadraudzes dižvadonis Andrejs Broks, atklājot izstādi, atzina, ka visi kopā ir krietni pacentušies, lai radītu vēstures stāstu jeb ceļojumu latviešu garīgajā izaugsmē. Latvijas Dievturu sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs pastāstīja, ka izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas izstāžu zālēm un muzejiem. “Mēs ļoti priecāsimies par atgriezenisko saiti no apmeklētājiem, tāpēc gaidām atsauksmes. Varbūt jums ir kāda fotogrāfija, atmiņu stāsts vai notikums, jo visu šo gadu gribam veltīt tam, lai uzzinātu vairāk paši par savu mantojumu,” stāsta U. Nastevičs.

Izstāde veidota tā, lai tās apmeklētāji varētu izzināt dievturības vēsturi gan attēlos, gan rakstos. Tā satur arī paplašināto saturu, kas ievietots tīmeklī un tam var piekļūt, noskenējot kvadrātkodu. “Te var iepazīt dievturības vēsturi gan no posma, kad dievturībai vēl sava vārda nebija, gan no tā posma, kad tā ieguva savu vārdu, proti, tieši pirms 100 gadiem. Izstāde īpaša ar to, ka tajā var redzēt, just, sataustīt daudzas vērtības un dārgumus, kas līdz šim bijuši muzeju krātuvēs, seifos vai aiz noslēgtām stikla vitrīnām un nav bijuši pieejami cilvēkiem arī ar redzes traucējumiem,” teic U. Nastevičs un norāda, ka visos stendos ir uzraksti arī Braila rakstā.

Laikraksts “Staburags”

Atbalstu sniedz jau 25 gadus

Biedrība “Emmaus Smiltene” saņēmusi jaunu palīdzības kravas pievedumu no Zviedrijas, kurā netrūkst dažādu noderīgu lietu. Šajā reizē pienākusi krava ar dažādu sortimentu, ļoti labas kvalitātes mēbelēm, tostarp kumodēm un krēsliem. Ir arī matrači, sadzīves mantas, kā arī praktiskas un noderīgas lietas bērniem.

Jau vairāk nekā 25 gadu garumā sabiedriskā organizācija sniedz atbalstu sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām Latvijā. Tur par simbolisku ziedojumu ir pieejams gan apģērbs, gan apavi, gan dažādas sadzīves lietas un mēbeles. Iedzīvotāji interesējas par dažādām lietām. Kāds atnācis meklēt ziemas apģērbu un apavus bērniem, citam vairāk interesē trauki, bet daži ienācēji vairāk skatienus vērš mēbeļu piedāvājumam. Sadales punktā galvenokārt ienāk vietējie, bet netrūkst arī kaimiņu novadu iedzīvotāju. Tāpat joprojām palīdzība tiek sniegta arī ukraiņiem.

Biedrība Smiltenē turpina darbu tikai un vienīgi pateicoties vadītājas Ārijas Indrikovskas uzņēmībai un brīvprātīgajiem atbalstītājiem. “Pie mums var nākt jebkurš, kuram ir nepieciešama palīdzība. Ir daļa, kas ienāk regulāri. Apskata, kas jauns. Parunājamies, viens otram izkratām sirdi. Vēl viena grupa, kas pie mums nāk un laipni aicināti nākt, ir iedzīvotāji, kuri ar savu ziedojumu atbalsta sabiedriskās organizācijas mērķus, lai kopīgiem spēkiem mēs tos sasniegtu. Var noskatīt kādas sev interesējošas lietas par ziedojumu. Atvesto mantu šobrīd ir gana daudz. Telpu izmērs ierobežots, tāpēc visu nemaz uzreiz izlikt nevaram. Liela daļa joprojām ir sapakotas kastēs. Darba šobrīd ir daudz. Apmeklētāju interese? Var teikt, kā kuru dienu,” norāda Ā. Indrikovska.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

“Talsu autotransports” izkonkurē “Gulbenes autobusu”

Par 55 000 eiro bez PVN pašvaldībai un tās iestādēm Gulbenes novadā neregulāros pasažieru pārvadājumus turpmāk veiks AS “Talsu autotransports”. Par to liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.

Šajā konkursā savstarpēji konkurēja trīs interesenti – AS “Talsu autotransports”, SIA “Gulbenes autobuss” un vienā iepirkuma daļā arī Valkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība “Šiveriņi”. Pašvaldības iepirkumu komisija lēma, ka konkursa nolikuma prasībām atbilst tikai AS “Talsu autotransports” iesniegtais piedāvājums visās četrās iepirkuma daļās. 7. janvārī pašvaldība vienojusies ar konkursa uzvarētāju par pasūtījuma izpildi laika posmam līdz šā gada 31. augustam.

Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka AS “Talsu autotransports” cīnījās, lai iegūtu tiesības slēgt līgumu ar pašvaldību visās četrās iepirkuma daļās šajā konkursā. Divreiz uzņēmums birojam iesniedza sūdzību saistībā ar šo iepirkumu. Un katrreiz birojs pieņēma lēmumu aizliegt pašvaldībai slēgt līgumu ar tās sākotnēji izraudzīto konkursa uzvarētāju – pašvaldības kapitālsabiedrību “Gulbenes autobuss”. AS “Talsu autotransports” sākotnēji bija izraudzīta tikai kā rezerves izpildītāja pašvaldības pasūtījumam. Uzņēmums sūdzībās birojam norādīja, ka SIA “Gulbenes autobuss” pašvaldībai iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

2024. gadā šādā pašā iepirkumā visās četrās tā daļās uzvarēja SIA “Gulbenes autobuss”. Līgumcena bija 70 000 eiro bez PVN – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Toreiz minētā kapitālsabiedrība bija vienīgā pretendente šajā pašvaldības izsludinātajā konkursā.

Šobrīd SIA “Gulbenes autobuss” par 33 937 eiro bez PVN nodrošinās izglītojamo pārvadājumu pakalpojumus Madonas novadā Ļaudonas pagasta izglītības iestāžu vajadzībām. Līguma izpilde paredzēta līdz 30. maijam. SIA “Gulbenes autobuss” šajā publiskajā iepirkumā bija viena no trim pretendentēm un pārspēja divus konkurentus – SIA “Varu aizvest LV” un SIA “Arro buss”. SIA “Gulbenes autobuss” noslēgto līgumu ar Madonas novada pašvaldību īstenos Madonas novada teritorijā, kā arī Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteikto maršrutu.

Laikraksts “Dzirkstele”

Bauskas novadā notiks masku festivāls

No 14. līdz 16. februārim Bauskas novadā norisināsies XXVI starptautiskais masku tradīciju festivāls. Starptautiskais masku tradīciju festivāls ir ceļojošs notikums – līdz šim tas Bauskas pusē norisinājies Vecumniekos 2015. gadā.

Latvijas Folkloras biedrības vadītājs un festivāla organizators Andris Kapusts sarunā ar “Bauskas Dzīvi” atklāj, ka ik gadu tiek izvēlēta cita festivāla notikuma vieta – šogad izvēlēts Bauskas novads, lai piedāvātu iedzīvotājiem interesantu programmu.

Festivālā ir iecerētas dažādas aktivitātes – masku gatavošanas meistardarbnīcas, masku grupu sadancošana un dažādu tēlu izrādes, masku gājiens un tradīciju konferences. Festivāla norises vietas aptvers visu Bauskas novadu – Iecavas un Bauskas pilsētu, Stelpes, Svitenes, Īslīces, Vecumnieku un Ceraukstes pagastu.

Bauskas novada iedzīvotājiem būs iespēja darināt pašiem savas maskas, piedaloties meistarklasē, ko vadīs nozares eksperti. Ar gatavajām maskām baušķenieki varēs doties arī gājienos, kas norisināsies 15. un 16. februārī.

Festivālu atklās 15. februārī, kad ar skaļām ķekatām un raibām maskām festivāla dalībnieki dosies gājienā. Gājiens ir festivāla dalībnieku mīļākā norise, jo tā ir pietuvināta īstajām latviešu tradīcijām, kas tika piekoptas Meteņos.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Jaunu grāmatu netrūks, preses – mazāk

Ņemot vērā ievērojamo cenu kāpumu, šogad Jelgavas pilsētas bibliotēkā preses izdevumus piedāvās mazāk, taču jauno grāmatu klāsts būs pietiekami plašs. Pirmās jaunās grāmatas lasītājiem būs pieejamas mēneša beigās.

Tā kā Jelgavas pilsētas bibliotēka ir galvenā bibliotēka reģionā, kuras struktūrā ir trīs filiālbibliotēkas, piešķirtais budžets atļauj iepirkt ne gluži visu, bet ļoti daudz no tā, kas parādās Latvijas grāmatu tirgū. “Visu labāko, interesantāko, vērtīgāko mēs noteikti laika gaitā iegādāsimies,” stāsta Maija Rubauska, Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja.

2025. gadā lasītāji varēs pieteikties gan uz jaunākajiem detektīviem, gan mīlas romāniem, gan nozaru literatūru, gan arī, protams, bērnu literatūru. Lai precīzāk izprastu, kādus izdevumus lasītāji visvairāk vēlētos lasīt, bibliotekāri seko līdzi ierakstiem sociālajos medijos. Ir arī zināmi autori, kuru grāmatas cilvēki lasa ar lielu interesi. Tāpēc, tikko konkrētajam autoram iznācis kas jauns, bibliotēka to iegādājas bez liekas vilcināšanās.

2024. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka savā krājumā ir ieguvusi gandrīz 2000 dažādu nosaukumu grāmatas, kā arī žurnālus, avīzes, datubāzes, izglītojošas un attīstošas spēles, kartes, notis, audiovizuālos materiālus, novadpētniecības materiālus un citu, kas kopumā veido vairāk nekā 6590 vienību.

Atšķirībā no grāmatu iepirkumiem preses izdevumi 2025. gadam ir jau pasūtīti, jo abonēšana notiek katra gada oktobrī. Runājot par preses izdevumu abonēšanu, M. Rubauska norāda uz problēmu, proti, bija vērojams liels cenu pieaugums, kas savukārt nozīmē, ka bibliotēkai bija iespējams abonēt mazāku skaitu izdevumu. Ar grāmatu cenu pieaugumu nebija tik traki, taču preses izdevumiem cenas cēlās vidēji par 15 %.

Laikraksts “Zemgales Ziņas”