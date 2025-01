Plāno gājēju celiņu bez asfalta un apgaismojuma

Alūksnes novada pašvaldība pagājušajā gadā startēja Valsts autoceļu fonda programmā ar būvprojektu – Pils tranzītielas posma braucamās daļas atjaunošana no Kolberģa ielas krustojuma līdz Kalnadruvu ielai. Risinājumā bija paredzēts arī apvienotais gājēju/velo celiņš, kura indikatīvās izmaksas sastāda 260 000 eiro. Mainoties nosacījumiem par pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanu, Satiksmes ministrija stingri norādījusi, ka finansējums ir attiecināms tikai uz ielas brauktuves seguma atjaunošanu. Tas nozīmē, ka minētā celiņa izbūvei nauda netiks piešķirta un tā, ja novada pašvaldības domes deputāti tā nolems, “jāatrod” pašvaldības budžetā.

Deputāti tagad prāto, kur ņemt šo finansējumu, lai tur izbūvētu ietvi, pieļaujot arī opciju no šīs ieceres vispār atteikties. Jāņem gan vērā, ka šo ielas posmu arvien vairāk izmanto kā kājāmgājēji, tā velobraucēji, kuri dodas uz Kalnadruvu dārzkopības kooperatīvu, kurš tagad jau pārtop par dzīvojamo rajonu, Mežinieku sporta bāzi un peldsezonā uz Siseņa ezeru.

Pašvaldības Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Bite stāsta, ka Finanšu ministrija minētā darba veikšanai piešķīrusi finansējumu 705 459 eiro, kur arī pašvaldības līdzfinansējums būs 25 % no izmaksām, tas ir 235 151 eiro, tātad kopā projekta realizācija izmaksātu 940 610 eiro. Lai īstenotu šo projektu un mazinātu nepieciešamā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, speciāliste iesaka būvprojekta īstenošanā atteikties no asfalta klāšanas uz gājēju/velo celiņa, kā arī no apmaļu un apgaismojuma izbūves. Šādā gadījumā no pašvaldības budžeta tas izmaksātu nevis 260 000 eiro, bet tikai 96 480 eiro, nodrošinot, ka visas ielas posmā paralēli brauktuvei tomēr ir arī gājēju celiņš, kas gan būtu bez apmalēm, ar šķembotu cieto segumu un bez apgaismojuma. Lai izbūvētu gājēju celiņu ar asfalta segumu, apmalēm un apgaismojumu, pašvaldībai būtu “jāatrod” vēl 163 520 eiro.

Asfaltu nevar atļauties

Apspriežot šīs iespējas, deputāts Arturs Dukulis ir neizpratnē – vai tas nozīmē, ka ielas brauktuvi atjaunot ir lētāk, nekā uzbūvēt gājēju celiņu? “Savulaik plānojot Pils ielas minētā posma atjaunošanu, pašvaldība kā galveno uzsvēra tieši gājēju/velo ceļa izveides nepieciešamību. Neaizmirsīsim, ka šī Pils ielas posma galā ir vesela pilsētas iela – Kalnadruvu iela, kurā ir daudz māju, kur cilvēki tagad dzīvo arī pastāvīgi. Kājāmgājējiem šāds celiņš būs kā pastaiga pa parku, bet velosipēdisti to noteikti neizmantos vispār, pārvietosies pa ielas braucamo daļu, kas būs asfaltēta,” saka A. Dukulis.

Ņemot vērā šos argumentus, projektēšanas sākuma posmā tā arī plānots, uzsver pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons. “Tomēr Satiksmes ministrija finansiālu atbalstu šādam mērķim nesniedz. Tas paredzēts tikai ielas klātnes salabošanai un atjaunošanai, tādēļ vieglākais variants būtu vispār atteikties no celiņa izbūves,” viņš uzskata. U. Bite precizē, ka pēc Ministru kabineta noteikumiem Satiksmes ministrijas finansiālais atbalsts ielas posma atjaunošanai tagad ir 75 % no nepieciešamā finansējuma, bet, ja tā būtu ielas pārbūve, varētu saņemt tikai 50 % atbalsta. D. Tomsons uzsver: celiņa izbūvei vajadzīgas pārāk lielas izmaksas – teju ceturtdaļmiljons eiro, tomēr pašvaldība apsver domu to izveidot, tādēļ iecerēts projektu realizēt, celiņu izbūvējot līdzīgi, kā tas ir Tempļakalnā un parkā – ar šķembota cietā seguma klājumu. “Nevaram atļauties uzklāt asfaltu, jo izmaksas ir pārāk lielas, bet ir izvēle – vai nu celiņa nav vispār, vai tas ir, bet bez asfalta,” saka D. Tomsons.

Pagaidām arī bez apgaismojuma

Lai samazinātu pašvaldības izmaksas, pagaidām paredzēts, ka arī apgaismojums celiņam netiks izbūvēts, tas būs tikai uz ielas braucamās daļas – trīs pie autobusa pieturām pie Kolberģa ielas un sešas Siseņa ezera un pagrieziena pie Kolberģa ielas apkārtnē. Bez apgaismojuma paliks ielas posms no pagrieziena uz Mežiniekiem līdz Saules dārzam. D. Tomsons norāda, ka visa celiņa garumā to pašlaik nav iespējams izbūvēt, un vasarā, kad dienas ir garas un kad šo ielas posmu, lai pārvietotos, cilvēki izmanto visvairāk, tas arī nav nepieciešams. “Satiksmes ministrija finansiāli neatbalsta arī gājēju celiņa apgaismojuma ierīkošanu, tomēr, realizējot šo projektu, elektrības kabelis tiks ievilkts visas ielas garumā. Tad iespējams izveidot arī cilpas vēlākai laternu ierīkošanai, kad šim nolūkam būs vajadzīgie finanšu līdzekļi,” saka U. Bite.

Apšauba izmaksas

Deputāts Verners Kalējs iesaka nevis izbūvēt jaunu celiņu, bet paplašināt ielas braucamo daļu, ja jau izbūve nav finansiāli “paceļama”. Tomēr D. Tomsons norāda, ka atsevišķās vietās braucamās daļas klātni nav iespējams paplašināt, jo tur ir stāvas nogāzes un purvs, tādēļ projektā paredzēts celiņu izbūvēt, novirzot to attālāk nost no ielas braucamās daļas.

Pēc deputāta Modra Račika aprēķiniem, apgaismojuma ierīkošana uz gājēju/velo celiņa pašvaldībai nemaz neizmaksātu tik dārgi pie nosacījuma, ka ierīkota jau elektrolīnija ar ielu apgaismojumu ielas posma abos galos un izveidotas cilpas celiņa laternu ierīkošanai. “Tad uzstādīt šos laternu stabus varētu izmaksāt tikai aptuveni 15 000 eiro. Vai tā pašvaldībai ir problēma? Tam pat nav nepieciešami simtiem tūkstošu eiro. Šo ielas posmu, lai pārvietotos, intensīvi izmanto arī jaunieši, sportisti, lai nokļūtu Mežinieku sporta bāzē,” argumentē M. Račiks. Tomēr D. Tomsons vērš uzmanību uz to, ka, nododot projektu ekspluatācijā, jāizpilda nosacījums, ka par Satiksmes ministrijas piešķirto naudu izbūvēts elektrības kabelis, kas nepieciešams tikai tranzītielas apgaismojuma ierīkošanai, nevis gājēju celiņa izgaismošanai. M. Račikam gan piekrīt arī deputāts Laimonis Sīpols. “Domei uzreiz pēc projekta realizācijas nav problēmu pieņemt lēmumu piešķirt naudu apgaismojuma ierīkošanai uz šī gājēju celiņa un izbūvēt to,” saka viņš.

Starpība nav liela

V. Kalējs ir neizpratnē arī par Pils ielas posma brauktuves atjaunošanas projekta milzīgajām kopējām izmaksām. “Ja atjaunos tikai ielas posma brauktuves virsmu, salabos bedres un uzklās asfaltu, kas var maksāt teju miljonu eiro…? Izmaksas ir pārspīlētas. Galarezultātā būs tas pats, kas uz Kolberģa ielas, kur pēc pārbūves asfalts nelīdzens, kā daudzviet pilsētā, kur tagad kanalizācijas aku vāki iesēdušies un autovadītājiem jābrauc kā slalomā, lai no tiem izvairītos. Turklāt, izbūvējot šo celiņu attālāk no ielas braucamās daļas, palielināsies tā izbūves un uzturēšanas izmaksas, īpaši ziemā. Kurš tīrīs šo no pilsētas attālo gājēju celiņu, ja tagad pienācīgi nevar notīrīt, piemēram, pat Blaumaņa ielas malas pilsētas centrā? Ja aprēķina visas izbūves un uzturēšanas izmaksas, vai nesanāktu šī pati, asfaltēta celiņa izbūvei nepieciešamā nauda?” saka V. Kalējs. U. Bite norāda, ka pašlaik šādas izmaksas nav rēķinātas, bet D. Tomsons apsver variantu, ka ziemā, iespējams, šo celiņu nemaz nevajadzēs uzturēt, ņemot vērā, ka intensīvākā iedzīvotāju pārvietošanās pa to notiks vasarā. Arī deputāts Modris Lazdekalns pauda uzskatu, ka nepieciešamā naudas starpība nav tik liela, lai, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, to pašvaldības budžetā nevarētu “atrast”.

A. Dukulis turklāt norādīja, ka pašvaldības dome jau pirms tam ir pieņēmusi lēmumu īpašumu atsavināšanas procesā iegūto naudu pamatā ieguldīt infrastruktūras attīstībā. “Tik daudz īpašumus pašvaldība pēdējā laikā atsavina! Kādēļ šo naudu tagad nevar ieguldīt šīs ielas atjaunošanā, lai beidzot mēs būtu realizējuši tranzītielu atjaunošanas programmu?” domā viņš.

Vēl ir laiks pārliecināt

D. Tomsons uzsver, ka pašvaldība neasfaltēta celiņa izbūvei guvusi mutisku atbalstu no Satiksmes ministrijas ar norādījumiem, ka “lēnā garā jāvirzās uz ekoloģisku vidi”. “Salīdzinot to, kāda šī iela izskatās tagad, ar to, ko vēlamies izbūvēt, nedomāju, ka pēc projekta pabeigšanas arī bez asfalta un apgaismojuma uz gājēju celiņa tā kļūs sliktāka,” uzskata komitejas vadītājs. Taču V. Kalējs oponē, ka šādā gadījumā tas būs nepabeigts darbs.

Deputātiem vēl ir laiks saņemto informāciju apspriest un tiem, kuri ir “par” pašvaldības finanšu līdzekļu “atrašanu” celiņa izbūvei ar asfaltu un apgaismojumu, pārliecināt tos, kuri ir “pret” to. Labprāt uzklausīsim arī iedzīvotāju viedokļus.

Uzziņa

Pils ielas posma no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai kopējās izmaksas ir 940 610 eiro. Risinājumā bija paredzēts arī apvienotais gājēju/velo celiņš, kura indikatīvās izmaksas sastāda 260 000 eiro no pašvaldības budžeta.

AVOTS: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA