Kļūst par Latvijas lepnumu

Mālupiete Ivita Kļaviņa ir Latvijas lepnums – to noteikti apliecinās katrs novadnieks, kurš zina, ka Kļaviņu ģimenē aug deviņi bērni, tostarp audžubērni, no kuriem viens – piecgadīgā Ance – ir ar ievērojamām veselības problēmām, un vecāki Ivita un Aivars nenogurstoši cīnās par katru meitiņas smaidu. Mazās Ances gaitām ceļā uz labāku veselību jau vairākus gadus seko līdzi visa Latvija, atbalsta un novērtē ģimenes centienus. Tādēļ nav pārsteigums, ka vairāki cilvēki Ivitu Kļaviņu izvirzījuši pagodinājumam “Latvijas Lepnums”, un žūrija no 232 pieteikumiem izraudzījusies desmit goda balvas laureātus, tostarp Mālupes drosmīgo audžumammu. Ceremonija būs skatāma TV3 18. novembrī pulksten 20.45.

Svinīgā godināšanas ceremonija “Latvijas Lepnums” nu jau 21. gadu Latvijas valsts svētkos aizkustina tūkstošiem TV3 skatītāju. Tā ir kļuvusi par tradīciju, kas aicina novērtēt cilvēkus, kuri ik dienas ir mums līdzās, iepazīstinot ar stāstiem par izciliem, sirsnīgiem, labiem cilvēkiem, kuri ir tepat starp mums. Balvas ik gadu tiek piešķirtas ļoti dažādās nominācijās, uzsverot labo darbu daudzveidību. Mālupiete Ivita Kļaviņa izvirzīta nominācijā “Ģimene”.

Televīzijā viss notiek citādāk, tādēļ pārsteigums par izvirzīšanu Ivitai Kļaviņai kļuvis zināms jau vasarā. “Augustā saņēmu telefona zvanu no TV3 pārstāvja, kurš vēstīja par žūrijas lēmumu, un man tas šķita kaut kas neaptverams. Vienmēr ar aizkustinājumu skatos ceremoniju “Latvijas Lepnums”, un pēc tam man šķiet, ka pasaule ir daudz daudz labāka, nekā to stāsta ziņu raidījumos. Nekad nebiju iedomājusies, ka es arī varētu būt tur, starp šiem īpašajiem cilvēkiem, un saņemt šādu atzinību,” stāsta I. Kļaviņa. Septembra beigās sekojusi pieteikuma sižeta filmēšana, kas izrādījies tikpat sirsnīgs un aizraujošs piedzīvojums kā vēlākā dalība ceremonijā, un tad jau atlicis gaidīt ceremonijas filmēšanu, kas notikusi 28. oktobrī. Tagad to Ivita drīkst atklāt, jo līdz šim brīdim televīzijas formāts uzlicis zināmas saistības. “Gatavojāmies, piemēram, sarūpējot visai ģimenei vienotus zili baltus tērpus, un jāatzīst, pašiem pēc tam bija prieks par bildēm, kas paliks atmiņai par šo pagodinošo notikumu. Ceremonijas filmēšanā mēs visi jutāmies kā tiešraidē, neiztrūka satraukums un arīdzan pa kādai asarai. Ne tikai tādēļ, ka saņemam šādu balvu, bet tādēļ, ka šī bija iespēja būt kopā ar tik daudz fantastiskiem cilvēkiem, ar ko Latvija var lepoties,” teic I. Kļaviņa.

Ceremonijā Ivitai noteikti vaicās, kā māmiņa tiek galā ar darbiem tik kuplā ģimenē un kas viņu stiprina sarežģītajā Ances veselības uzlabošanas cīņā. Ivita attrauc, ka viņai nav jāmeklē pareizie atbildes vārdi, jo tie ir vienkārši – tas nebūtu iespējams bez viņas vīra Aivara un lielo bērnu atbalsta. “Mēs esam komanda,” teic mamma.

Kā klājas Ancei? “Meitiņai ir jau pieci gadi, viņa strauji aug, tādēļ vajadzīgs atkal nākamais terapijas kurss, kas palīdzēs mazināt saspringumu un uzlabot pašsajūtu. Taču viņa smaida, un tas ir atalgojums mūsu pūlēm,” stāsta I. Kļaviņa. Tādēļ jau 1. decembrī Ivita ar mazo Anci dodas uz Slovākiju, Adeli starptautisko rehabilitācijas centru, kur turpinās cilmes šūnu terapiju. Pašlaik ģimene tam gatavojas gan emocionāli, gan finansiāli, jo tam vēl nepieciešami līdzekļi. Pēc valsts svētkiem plānota arī labdarības akcija, lai savāktu trūkstošo summu.

Latvijas svētkos Ivita Kļaviņa, pagodinājuma “Latvijas Lepnums” nominante, vēl katram vārdos pausto mīlestību uz savu valsti parādīt darbos.