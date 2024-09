Īsziņas: Būs satiksmes ierobežojumi

Rīt, 21. septembrī, Alūksnē notiks Marienburgas gadatirgus. Tā laikā gaidāmi autotransporta kustības ierobežojumi. No pulksten 5.00 līdz 18.00 būs slēgta satiksme šādos ielu posmos: Lielā Ezera ielā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai; Tirgotāju ielā no Lielā Ezera ielas līdz Dārza ielai; Dārza ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Helēnas ielai.

Turpinās apsaimniekot “Lautus vide”

Alūksnes novada pašvaldība šī gada 11. septembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Lautus vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā. Līgumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš ir trīs gadi, sākot no šī gada 11. novembra. Konkursam bija iesniegti trīs pretendentu piedāvājumi. Konkursa uzvarētāja piedāvājums par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bija 14,95 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa) par 1 kubikmetru atkritumu.

Vakances septembrī

Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiālē septembrī reģistrētas šādas vakances: Alūksnē – tirdzniecības zāles darbinieks, būvinspektors, kravas automobiļa vadītājs, inspektors iekšlietu jomā, veikala kasieris, automehāniķis, aprūpētājs,

Alūksnes novadā – intervētājs, pārdošanas speciālists, krāsotājs, kokapstrādes iekārtu operators, autokrāvēja vadītājs, kravas automobiļa vadītājs, saimniecības strādnieks, mehāniķis, ekskavatora vadītājs, koka slīpētājs.

Izraisa sadursmi

17.septembrī pulksten 16.05 Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā pa ceļu Lucka – Alūksne vīrietis, vadot transportlīdzekli “VW”, iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā, kur notika sadursme ar transportlīdzekli “BMW”. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta divas personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Par notikušo sākts administratīvais process, tiek skaidroti negadījuma apstākļi.

Aicina ievērot piesardzību

17.septembrī pulksten 22.54 VUGD saņēma izsaukumu uz Alūksnes novada Liepnas pagastu, kur vienstāva dzīvojamā mājā uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,01 kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms glābēju ierašanās, no ēkas pats evakuējies cilvēks, kurš notikumā cieta. VUGD aicina ievērot piesardzību, gatavojot vai sildot ēdienu.