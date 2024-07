Aktuālākā tēma sarunās – ceļu uzturēšana

Alūksnes novada pašvaldība turpina tikties ar iedzīvotājiem pagastos. Jūlijā šādas tikšanās notika Malienā un Kalncempjos, kur iedzīvotāji izrādīja neviltotu interesi par pagasta attīstību un iespējamo pakalpojumu sniegšanu, izteica savus priekšlikumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis stāsta, ka neatsverama problēma un iedzīvotāju satraukums Kalncempjos izpaudās jautājumos par ceļu uzturēšanu ziemā, šķīdonī. “Protams, pagasta iedzīvotājus interesē, vai uz Kalncempju centru no novada centra puses kādreiz asfaltēs ceļu. Sarunas notika arī par kādreiz izstrādāto pārbūves projekta 2. kārtu ceļam “Lūkuži – Gotlupi” un iespēju to turpināt. Aktuāls Kalncempjos, tāpat kā citos pagastos, bija jautājums par ceļu atputekļošanu vasaras sezonā,” atklāj I. Berkulis. Pašvaldības vadība ar kalncempiešiem pārrunājusi arī iespēju jaunu mājokļu būvniecībai Alūksnē, realizētās skolu reformas plusus un mīnusus, sociālo pakalpojumu iespējas. “Kalncempieši nāca klajā ar priekšlikumu savā pagastā organizēt Kopienu svētkus. To ņēmām vērām, un jau 24. augustā, iesaistoties pagasta iedzīvotājiem un īstenojot savas vēlmes, šie Kopienu svētki Kalncempjos notiks,” sola izpilddirektors.

Mazāk iedzīvotāju uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem atnāca Malienā. Tomēr arī šajā pagastā galvenie jautājumi skāra ceļu uzturēšanu. Malienieši vēlējās zināt, kādus remontdarbus pašvaldība šogad plāno veikt pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.