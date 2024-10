Tas taču tikai “saltiņš” jeb kāpēc bīstamiem un kaitīgiem atkritumiem nav vietas “parastajā miskastē”?

Tas taču tikai “saltiņš”, kas gan slikts var notikt, ja to izmetīšu sadzīves atkritumos? Vienkārša atbilde – nepareiza šādu atkritumu izmešana var radīt gan vides piesārņojuma, gan ugunsgrēka risku. Mazliet garāka atbilde slēpjas šo, it kā mazo, priekšmetu sastāvā – tajos ir akumulators, parasti litija baterijas, e-šķidrums, kas visbiežāk satur nikotīnu, propilēnglikolu, augu glicerīnu un dažādas garšas piedevas, turklāt e-cigaretēs ir metāla un plastmasas detaļas. Tas kopā veido bīstamos atkritumus, kurus nedrīkst izmest “parastajā miskastē”.

Tāpat varētu teikt, ka “tās taču tikai tabletes”, bet, ja šādi domā ne tikai viens, desmit vai pat simts cilvēku, bet krietni vairāk un turklāt jau ilgstoši, tad medikamenti, kas nonāk kanalizācijā un tālāk citos ūdeņos, sāk apdraudēt dzīvnieku sugu pastāvēšanu.

Savukārt tas, kas ilgtermiņā nodara kaitējumu videi, agrāk vai vēlāk nodarīs kaitējumu arī cilvēkam. Risinājums šim var būt gluži vienkāršs – izmest katru atkritumu veidu pareizi.

Praktisks likums – ko drīkst izmest nešķirotajos sadzīves atkritumos

Der atcerēties vienkāršu praktisku likumu: nešķirotajos atkritumos jānonāk tikai tam, ko nevar pārstrādāt. Piemēram, slapji virtuves papīra dvieļi, netīrs papīrs vai plastmasa, kas nav pārstrādājama, mājdzīvnieku pakaiši, nolietoti tekstila izstrādājumi, dažādi higiēnas produkti, tai skaitā bērnu autiņbiksītes un tamlīdzīgi, var tikt izmesti nešķirotajos atkritumos.

Tas, ko var pārstrādāt, piemēram, plastmasas un metāla iepakojumu, PET pudeles, papīru, stiklu vai bioloģiski noārdāmos atkritumus, tekstilu, būtu jāizmet atbilstošajos konteineros pie mājas vai publiskajos šķirošanas punktos.

Savukārt, ja priekšmets ir izgatavots no bīstamām ķimikālijām vai šķidrumiem, no baterijām, elektronikas, attiecīgi to var pieslēgt pie elektrības vai tajā ir mikročips vai mikroshēma, vai tie ir medikamenti, – tos nedrīkst izmest nešķirotajos atkritumos, tie ir jānodod speciālos punktos.

Turklāt visas elektropreces, elektrotehnika, akumulatori un baterijas Eiropas Savienībā tiek īpaši marķētas ar pārsvītrota atkritumu konteinera apzīmējumu. Šis marķējums norāda, ka attiecīgo preci nedrīkst likt kopējā sadzīves atkritumu konteinerā.

Kas var notikt, ja bīstamos atkritumus izmetam nepareizi?

Bīstamos atkritumus, piemēram, vecas baterijas, elektroniku vai nederīgus medikamentus, nedrīkst izmest nešķirotajos atkritumos vairāku iemeslu dēļ. Šo atkritumu sastāvā bieži ir bīstamas ķīmiskas vielas, piemēram, smagie metāli (t. sk., svins, kadmijs), dzīvībai un videi kaitīgas ķimikālijas un farmaceitiskās aktīvās vielas. Ja šie atkritumi nonāk sadzīves atkritumos, tie var radīt vairākus nopietnus draudus videi un secīgi ilgtermiņā – arī cilvēku veselībai.

Pirmkārt, vides piesārņojums. Akumulatoros esošās ķīmiskās vielas vai medikamentu aktīvās vielas var noplūst gruntī un piesārņot ūdeni. Šo piesārņojumu var uzņemt dzīvnieki vai cilvēki, piemēram, caur dzeramo ūdeni vai pārtiku, kas izaudzēta piesārņotā vidē.

Runājot par medikamentiem, Rīgas notekūdeņos bieži tiek atrastas vielas, piemēram, paracetamols, ibuprofēns un antibiotikas, kas var radīt ilgtermiņa piesārņojumu. Antibiotikas var veicināt baktēriju rezistences attīstību, kas ir būtiska problēma gan cilvēku veselībai, gan videi.

Otrkārt, var būt toksiskas sekas dzīvniekiem. Pētījumi rāda, ka notekūdeņos nonākušās zāles var ietekmēt dzīvnieku uzvedību un veselību. Piemēram, zinātniskajos pētījumos ir apstiprināts, ka atsevišķu antidepresantu esamība ūdeņos var ietekmēt zivju uzvedību plēsoņu klātbūtnē – zivju reakcija uz draudiem kļūst lēnāka, un līdz ar to tās kļūst par upuriem. Tāpat pētījumos konstatēts, ka sintētiskie hormoni konkrētai zivju sugai pakāpeniski samazina reprodukciju.

Tiesa, nesenākie dati rāda, ka izpratne par pareizu medikamentu utilizāciju pieaug, piemēram, 2023. gadā iedzīvotāji Latvijā “Apotheka” aptiekās nodeva vairāk nekā piecas tonnas nederīgo medikamentu. Tomēr joprojām liela daļa cilvēku tos izmet nepareizi, tādējādi radot risku videi.

Kur likt nestrādājošo vai varbūt vienkārši nevajadzīgo elektrotehniku?

Ja gadījumā elektrotehnika joprojām darbojas, taču nav vairs vajadzīga, tad to noteikti var pārdot vai atdot dažādās tiešsaistes grupās sociālajos tīklos, vai arī nogādāt “CleanR” un “CleanR Verso” lietoto preču apmaiņas punktā “Nomalēs”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu novadā.

Arī tīmekļa vietnē www.lietovelreiz.lv var atrast vietas, kurās gan tirgo, gan mainās ar lietotām, taču vēl darba kārtībā esošām lietām, arī elektrotehniku.

Tipiskākā elektrotehnika, kura jānodod speciālos punktos: sadzīves tehnika – tosteri, blenderi, gludekļi, kafijas aparāti, mikroviļņu krāsnis, ledusskapji, veļas mašīnas u.c.; elektronika – televizori, datoru monitori, printeri, skeneri, pārnēsājamie datori, tastatūras, kopētāji, tālruņi un mobilie tālruņi, u.tml.

Nolietoto un pašiem vairs nevajadzīgo elektrotehniku var nodot kādā no 69 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Sev tuvāko laukumu var atrast interneta vietnē www.atkritumi.lv vai www.skiroviegli.lv. Nododot elektrotehniku, jāņem vērā, lai tā nebūtu izjaukta.

No elektrotehnikas ērti un bez maksas var atbrīvoties, nododot arī kādā no speciālajām nestandarta atkritumu savākšanas akcijām. Piemēram, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums “Zaļā josta” sadarbībā ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu BAO regulāri organizē elektrotehnikas nodošanas akciju “Elektrosestdiena” Latvijas reģionos, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju “CleanR” – Tīrmājas akciju, aicinot iedzīvotājus bez maksas atbrīvoties no nokalpojušās un sev vairs nevajadzīgas elektrotehnikas. Šajās akcijās 2023. gadā tika savāktas 173 tonnas elektrotehnikas, kas tika atbilstoši utilizētas.

Ko darīt ar nevajadzīgajiem vai nederīgajiem medikamentiem?

Pareiza medikamentu utilizācija paredz vairākus soļus. Pirmkārt, medikamenti nav jāizņem no to oriģinālajiem iepakojumiem (blisteriem, pudelītēm vai ampulām) – tos var nodot tieši tādus, kādi tie ir. Otrkārt, atcerieties, ka pareizi jāutilizē ne tikai tabletes, bet arī ziedes, ampulas, pilieni un šķidrumi, jo tie var saturēt toksiskas vielas. Treškārt, minētos medikamentus var nodot aptiekās – tajās ir zāļu nodošanas punkti, kur iedzīvotāji bez maksas var atdot medikamentus, kurus vairs nelietos.

Ko darīt ar dažādām sadzīves ķimikālijām?

Latvijā lielākajās pilsētās ir pieejami bīstamo atkritumu savākšanas punkti, kuros bez maksas var nodot zemāk minētos produktus un ne tikai. Pareiza sadzīves ķimikāliju utilizācija ir svarīga, lai pasargātu vidi un veselību no kaitīgām sekām.

Uz bīstamo atkritumu savākšanas punktiem jānogādā:

■ Tīrīšanas līdzekļu pārpalikumi.

■ Neizmantoti vai veci krāsu produkti, piemēram, krāsas, lakas, šķīdinātāji u. tml. Tukšas krāsu kārbas, ja tās ir tīras, var nodot metāllūžņos.

■ Pesticīdu un ķīmiskā mēslojuma atlikumi. Šos produktus būtiski utilizēt pareizi, lai izvairītos no ķimikāliju noplūdes augsnē un ūdenī.

■ Motoreļļu, antifrīzu un citu ķimikāliju, kas tiek izmantotas automašīnās, pārpalikumi.

Iesaka ierīkot vairāk kastu izlietotajiem “saltiņiem”

“Saltiņu” jeb vienreizlietojamo e-cigarešu veikaliņā “Salt Point” Alūksnes tirdzniecības centrā “Maxima” ievērots, ka lietotāji lielākoties apzinās, ka šādas cigaretes nedrīkst mest “parastajā miskastē”.

Pārdevēja Aivija Gritāne veikaliņā strādā tikai mēnesi, taču ievērojusi, ka šīs produkcijas cienītāji ir samērā apzinīgi. Pārdodot preci, viņa informējot arī par tās utilizāciju, bet gandrīz visi pircēji esot lietas kursā, ka “saltus” nevar mest sadzīves atkritumos. “Veikaliņā katrs saltu lietotājs var nodot jau izlietotās ierīces, jo visas e-cigaretes tiek nogādātas pārstrādei, lai samazinātu vides piesārņojumu. Šim nolūkam ir ierīkota īpaša kaste, un tā pildās ātri. Izskatās, ka šobrīd tā ir gandrīz pilna un būs jānodod firmas ekspeditoram, kas to nogādā mērķī,” stāsta pārdevēja. Viņa gan šādas kastes nav novērojusi citās tirdzniecības vietās un uzskata, ka tādām būtu jābūt.

Kastē, pērkot jaunus “saltus”, pircēji parasti izmet izlietotos, vēl citi iekrāj 10 – 20 gabalus un tad ierodas izbērt, nesen kāds atnācis ar pilnu maisu krāsaino plastmasas cigarešu. Katrā ziņā, jauniete nav redzējusi tās mētājamies dabā, atšķirībā no tradicionālo cigarešu izsmēķiem. Aivija ir lietas kursā par e-cigarešu sastāvu, bet pati nesmēķē, tādēļ tās grūti vērtēt. Vien zina stāstīt, ka no nākamā gada e-cigaretes nedrīkstēs iegādāties līdz 20 gadu vecumam un būs aizliegti aromatizētāji. Pārdevēja novērojusi, ka lietotāji ir gan jaunā, gan vidējā paaudze.

Teksts un foto: Sandra Apine

Nederīgie medikamenti jānodod aptiekā!

Starp bīstamajiem ķīmiskajiem atkritumiem ierindojami arī medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, tādēļ tos nedrīkst mest ārā kopā ar sadzīves atkritumiem. Gluži tāpat kā esam raduši speciālajās pieņemšanas vietās nodot izlietotās baterijas, elektropreces un akumulatorus, arī nederīgie medikamenti ir bīstamie atkritumi, ko iespējams utilizēt pavisam vienkārši un bez maksas, proti, nodot jebkurā aptiekā. Aptiekas medikamentus tālāk nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas tos iznīcina, neradot kaitējumu apkārtējai videi. Vienā no Alūksnes aptiekām “Alūksnes un Malienas Ziņām” pastāstīja, ka katru gadu arvien vairāk cilvēku saprot, kā ir jārīkojas pareizi, nāk ar nevajadzīgajiem medikamentiem uz aptiekām, un veco tablešu kaste aptiekas stūrī pildās. Parasti gan nenesot pa vienam vai diviem medikamentiem, drīzāk nāk ar pilnu maisiņu tad, kad mājās veikta zāļu atvilktnes revīzija un tur atrasti vairāki veci iepakojumi vai pudelītes.

Farmaceite atgādina, ka pirms nodošanas aptiekā nederīgie medikamenti jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm, savukārt tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas jāsaliek maisiņā. Vēl rūpīgāk jārīkojas ar dzīvsudraba termometriem tie jāieliek stikla burkā ar ūdeni, kas aizvērta ar metāla vāciņu.

