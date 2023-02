Tiekas profesionālās kompetences pilnveides seminārā

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Izglītojamais ar funkcionālajiem traucējumiem profesionālajā izglītībā”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pasākumu atklāja Smiltenes tehnikuma direktors Rolands Aģis, kurš semināra dalībniekus uzrunāja ar Raiņa vārdiem: “Gūt var ņemot,/ Gūt var dodot,/ Dodot gūtais neatņemams” un, sasaistot to ar mūsdienām, pateicās Alsviķu struktūrvienības darbiniekiem par to, ka viņi saviem audzēkņiem sniedz to, kas dzīvē ir pats svarīgākais – mīlestību un zināšanas.

“Ir daudz vēsturisku stāstu par to, kas reiz bijis. Šeit vienmēr bijusi izglītības iestāde, kas sniegusi atbalstu kādam, kuram neveicas gluži tā, kā to gribētos,” sacīja Alsviķu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Astrīda Bētere un, raksturojot izglītības iestādi, pastāstīja, ka pašlaik skolā ir 120 audzēkņi, jaunākajam ir 16 gadi, vecākajam – 60, bet vidējais vecums – 30 gadi.

Alsviķu teritoriālās struktūrvienības izglītības metodiķe Ilona Riekstiņa atgādināja senu tautas gudrību: “Akmens, kas rit, nesūno.” “Pedagogs, kurš tālākizglītojas un rod gandarījumu savā sirdsdarbā, ir konkurētspējīgs mūsdienu izglītībā. Akmens, kurš rit, vienmēr nes līdzi arī izmaiņas, bet katras izmaiņas dod jaunu pieredzi. Dzīvojot konkurējošā sabiedrībā un domājot par to, ka esam dažādi un mums katram ir vieta šajā pasaulē, radās doma rīkot šo pasākumu, jo tālākizglītība ir viena no mūsu tehnikuma prioritātēm. Tas nozīmē, ka tā ne vienmēr ir skatīšanās ekrānā, klausoties lektoru, 200 kilometru tāls ceļš līdz Rīgai. Tā notiek arī savās mājās, jo vēlamies gūt ko jaunu un diskutēt ar mūsu viesiem,” teica I. Riekstiņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Diena bija piesātināta, pārdomas un diskusijas rosinoša. Ar speciālās pedagoģijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē iepazīstināja Latvijas Universitātes skolotāju izglītības nodaļas lektore Egija Laganovska. Pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus darbā ar izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem analizēja Alsviķu teritoriālās struktūrvienības psihologs Inese Gaspare, bet par iekļaujošo izglītību profesionālajā izglītībā stāstīja Alsviķu teritoriālās struktūrvienības sociālais pedagogs Dace Ķimele.

Seminārā klausītāju vidū bija Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes, Alūksnes novada Izglītības pārvaldes, skolu psiholoģiskās palīdzības centra darbinieki, novada skolu skolotāji.

Dienas gaitā semināra dalībnieki arī apskatīja skolu, vēstures istabu un izmēģināja spēkus radošajās darbnīcās.