“Šajā ziemas sezonā no Alūksnes pilsētas ielām kopumā izvesti 6190 kubikmetri sniega un iztērēti 12490,6 eiro, un tagad, pavasarī, to vairs nedarīsim,” saka pašvaldības aģentūras “Spodra” direktors Jānis Pūpols. Tomēr iedzīvotāji, vērojot to, kā notiek transporta līdzekļu un gājēju pārvietošanās pilsētas ielās, uzskata, ka šogad atbildīgie dienesti par maz plānojuši sniega izvešanu no pilsētas centra.

