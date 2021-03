Šarpeji dodas uz jaunām mājām

Četri no dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas” mītošajiem šarpejiem devušies uz jaunām mājās, divi jaunos saimniekus vēl gaida. Suņi patversmē nonāca pagājuša gada rudenī, kur tie kādā dzīvoklī Alūksnē bija atstāti bez aprūpes. “Kāpēc pirkt suni par lielu naudu, ja vari kādu izglābt un dot mājas kādam, kuram tās tiešām ļoti vajag. Mums nav saprotams, kā var suni ieslēgt dzīvoklī, nevest ārā un nerūpēties. To cilvēku pašu vajag ieslēgt dzīvoklī, lai saprastu kā tas ir. Suns nevar būt tikai biznesa objekts,” saka gulbenietes Inese Kindzule un Andra Skopāne, kuras mājās no patversmes Alūksnē devās ar diviem šarpejiem – Mišelu un Rufusu.

Kā dzīvnieku mājai “Astes un Ūsas” veicas ar jaunu saimnieku meklēšanu šarpejiem, lasi 16.marta laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.