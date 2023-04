Orķestra jubileja pulcē dažādu paaudžu mūziķus

Alūksnes Kultūras centrā izskanējis Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra 70 gadu jubilejas koncerts “Mirkļi pār laikam”.

“Jubilejas koncerti saved kopā jubilejas festivāla orķestri un cilvēkus, kuri bijuši kopā daudzus gadus,” koncerta ieskaņā sacīja Andris Amantovs, kurš koncertu vadīja kopā ar Astrīdu Bēteri, Signi Isajevu, Raimondu Celmu un Velgu Vītolu.

“Vienmēr prieks atgriezties vienā no Vidzemes skaistākajām pērlēm – Alūksnē. Var just, ka orķestris ir jūsu pilsētas dvēsele, un atbalsts no pirmajām taktīm jūtams arī šajā vakarā,” uzrunājot orķestra dalībniekus, teica V. Vītola.

Jubilejas vakarā orķestra mākslinieciskā vadītāja Sandora Līviņa vadībā orķestra izpildījumā skanēja gan latviešu tautasdziesmu apdares, gan pasaulslavenu komponistu darbi, gan Raimonda Paula mūzika. Ar savi sniegumu priecēja orķestra defilē grupa Ilzes Līviņas vadībā. Orķestris saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu un laba vēlējumu, un jubilejas vakars pulcēja orķestra dažādu paaudžu dalībniekus.

Vairāk par orķestra jubilejas koncertu – “Alūksnes un Malienas Ziņu” 14. aprīļa numurā.