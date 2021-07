Novadnieks Niks Gaigalietis sūta sveicienus Alūksnei un vēsta – kāpēc basketbols ir dzīve!

Novadnieka Nikam Gaigalietim viens no iemīļotākajiem sporta veidiem ir – basketbols. Jau vairākus gadus Niks piedalās kā Alūksnes, tā Latvijas mēroga basketbola turnīros un ir pierādījis savu precizitāti un meistarību šajā sporta veidā.

Kāpēc viņam tas ir svarīgi? Ko basketbols viņam ir devis un, kādēļ piedalīties “Ghetto Basket” 3×3 basketbola turnīrā, kurš norisināsies jau 31. jūlijā pie Alūksnes Kultūras centra. Klausies video sveicienu un smelies iedvesmu no Nika. Iespējams, tieši Tev ir jābūt Alūksnes “Ghetto Basket” turnīrā!

Best4Sport TV ētera personība – Niks Gaigalietis – “Niks ir atraktīva personība, kuru vislabāk zinām no Best4Sport TV kanāla, kur viņš komentē basketbolu un tenisu, kā arī ir raidījumu vadītājs. Nika galvenais jājamzirdziņš ir tenisa lielie turnīri, kā arī basketbols visplašākajā izpratnē. Varam sagaidīt prognozes ne tikai uz vadošajām līgām, bet arī Niks piemeklēs pērles no zemāka līmeņa turnīriem.” (Informācija no: likme.tv)

Foto: Ghetto Games, Alūksnes novada pašvaldība, play.fiba3x3