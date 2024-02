Foto: Rallijā “Sarma” uz pjedestāla kāpj arī novadnieki

10. februāri Gulbenes novada ceļus pārņēma rallija drudzis – skatītāji meklēja skaistākās vietas ātrumposmos, bet sportisti savērpa aizraujošas intrigas cīņā par uzvarām un čempionāta punktiem savās ieskaites grupās. Lai arī pārliecinošu uzvaru rallija kopvērtējumā izcīnīja igaunis Egons Kaurs, tas nenozīmēja, ka starp pārējiem sportistiem nebija savstarpējās cīņas.

Kā informē rallija “Sarma” preses sekretārs Ģirts Avotiņš, LRČ1 grupā bija daudz pārsteigumu. Viens no tādiem bija Jāņa Vorobjova sniegums. Šādu ātrumu un konkurētspēju Vorobjova izpildījumā sen neviens nebija redzējis. Acīmredzami treniņi pirms Sarmas rallija nebija aizvadīti velti. Jānis līdz pat sacensību vidum bija savas grupas līderis. Vēlāk konkurenti kāpināja savu tempu un Vorobjovu rallija otrajā daļā apsteidza, Sarmas ilggadējam dalībniekam atvēlot 3. vietu grupā. Nemazāku pārsteigumu sagādāja Matīss Mežaks, kurš demonstrēja negaidīti labu sniegumu un izcīnīja 2. vietu. Savukārt Emīls Blūms rallija sākumā pieļāva vairākas kļūdas un salauza savas automašīnas balstiekārtu, tāpēc savu patieso ātrumu uzrādīja tikai rallija otrajā daļā, izraujot uzvaru ar 0,46 sekunžu pārsvaru.

LRČ2 grupā šoreiz startēja tikai viens dalībnieks – turks Karems Kazazs, kurš attiecīgi arī izcīnīja uzvaru.

Arī LRČ3 grupā pēc poļa Timoša Abramovska izstāšanās izteikta cīņa izpalika. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Guntis Lielkājis, apsteidzot Iļju Zakmanu un ukrainieti Nadiiu Sobolevu.

LRČ4 grupā pārliecinošs līderis bija jaunais somu sportists Isaks Hatanmā, kurš startē ar Latvijas licenci Latvijas jauno rallija talantu programmā. Nedz Canam Alakošam, nedz vācietim Maksimam Kanam ziemas apstākļi nav vēl tik pazīstami, lai sacenstos ar somu.

Grupa LRČ5 grupas rezultāti daļēji sakrīt ar LRČ1 grupu. Tikai ar to atšķirību, ka tajā netiek ieskaitīts Matīsa Mežaka, kurš startēja ar Proto klases automašīnu, rezultāts. Attiecīgi šeit jāpiemin, ka 3. vietu ar lielisku sniegumu trasē izcīnīja Kalvis Blūms. Pieminēšanas vērts, ir arī Gulbenes novada sportista Kristera Cimdiņa sniegums – viņš visu ralliju nopietni elpoja pakausī savas grupas līderiem un ralliju noslēdza 4. vietā.

Viena no aizraujošākajām cīņām norisinājās LRČ6 klasē. Pārliecinoši ātrs bija šīs klases jaunpienācējs Ralfs Sirmacis, kuru no uzvaras neatturēja pat braukšana ar atvērušos motora pārsegu teju vai 8km garumā. Sirsnīga cīņa norisinājās starp Zigurdu Kalniņu un Ati Bruņinieku. Viņi ar savu dueli no godalgotajā vietām faktiski izspieda poli Jaceku Sobčaku. Šajā cīņā šoreiz veiksmīgāks izrādījās Bruņinieks, kurš izcīnīja vietu uz goda pjedestāla otrā pakāpiena.

LRČ7 grupā līdz rallija vidum faktiski bija novērojamas divas divkaujas. Madars Dīriņš ar igauni Oskaru Mānnametu cīnījās par uzvaru, bet šī cīņa beidzās ceturtajā ātrumposmā, kur vienā no tramplīniem spriedzi neizturēja igauņa automašīna. Attiecīgi Madars izcīnīja uzvaru klasē un junioru vērtējumā. Otra divcīņa bija starp Kristapu Telli un igauni Karelu Tolpu. Arī šoreiz Karels pierādīja, ka ir pieredzējušāks un ātrāks, attiecīgi viņš kāpa uz pjedestāla otrā pakāpiena.

Vēsturisko rallija automobiļu ieskaitē fantastisku sniegumu demonstrēja Kristaps Dzīvītis, kurš skatītājus priecēja ar perfektu braukšanas stilu un izcili sagatavotu sporta automašīnu. Te jāpiemin, ka Dzīvītis ar savu sarkano Audi 80 bija tā ieskrējies, ka rallija Sarma 2024 kopvērtējumā uzrādīja desmito labāko rezultātu. Otro vietu vēsturisko automobiļu klasē izcīnīja Andris Spilva, bet trešo – Māris Erts. Vēsturisko automobiļu ieskaitē ar viena tilta piedziņas automašīnām uzvaru izcīnīja vienīgais šīs klases dalībnieks, lietuvietis Dovilas Čiutele.

Vienlaikus rallijā Sarma 2024 norisinājās arī rallijsprinta čempionāta otrais posms. Rallijsprinta ieskaitei bija jāveic pirmie četri rallija ātrumposmi. Šo ieskaiti izmanto arī daudzi rallija čempionāta dalībnieki tāpēc rezultāti sevišķi neatšķiras no kopējiem rallija un rallija čempionāta rezultātiem. Rallijsprinta RSK8 ieskaitē uzvaru izcīnīja turks Karems Kazazs, otrajā vietā atstājot lietuvieti Ramūnu Čapkausku. Trešo vietu izcīnīja Elvis Hermanis, kurš bija viens no retajiem, kuri nestartēja rallija ieskaitē. Līdzīga situācija bija arī RSK9 ieskaitē, tajā uzvaru izcīnīja Isaks Hatanmā, otro vietu – Cans Alakošs, trešo – lietuvietis Jonass Mikniuss.

Foto: Latvijas Rallija Čempionāts un Gatis Bogdanovs, “Dzirkstele”