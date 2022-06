Alūksnē aizritējis XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ieskaņas koncerts, kurā piedalījās 600 dejotāji no visas Latvijas. No 26 deju kolektīviem divi bija arī no Alūksnes: “Jukums” un “Enku-drenku”.