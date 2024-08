Foto: Ciemos pie kolēģiem Igaunijas pierobežā

Biedrība “Pensionāru klubs “Zelta rudens”” Valkā savu mājvietu radusi pašā pilsētas centrā – vietējā pašvaldība to atvēlējusi Valkas kultūras namā. To apraudzīt un iepazīties tuvāk ar kolēģēm augustā devās Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” pārstāvji.

Diena bija brīnišķīga, tādēļ alūksnieši to izmantoja lietderīgi, pa ceļam iegriežoties arī Trikātas šokolādes darbnīcā SIA “R Chocolate”, apbrīnojot divu jaunu sieviešu uzņēmību, ražojot kosmētiku savā uzņēmumā “Līga nature SPA”, priecājoties par Vijciema zemnieku saimniecību “Ziediņi” un beigās ceļojumu noslēdzot ar nieka sešus kilometrus no Latvijas robežas attālo Tāgeperas pils maģiskās “Alises brīnumzemes” apmeklējumu Igaunijā.

Dzied, dejo un vingrina pirkstus

Biedrība “Pensionāru klubs “Zelta rudens”” Valkā pastāv jau 22. gadu. Viņu mērķis, tāpat kā Alūksnes senioriem, ir veicināt vecākās paaudzes iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, piedaloties mākslinieciskajos kolektīvos un būt līdzdalīgiem kultūras un citās sabiedriskajās norisēs, sadarbībā ar pašvaldību un citām nevalstiskajām organizācijām. Valcēnieši ar biedrības vadītāju Zaigu Purni priekšgalā todien alūksniešiem ļoti laipni izrādīja savas telpas. Vispirms ekskursija pa Kultūras namu, kuram pamatakmens likts 1924. gadā. Nams veidots neoeklektisma stilā un ir viens no 1920. – 30. gadu izcilākajiem sabiedrisko celtņu piemēriem Ziemeļvidzemē. No tā logiem un balkona paveras brīnišķīgs skats uz Lugažu laukumu un tur esošo strūklaku, kas augusta saulē vizuļoja īpaši koši. Valcēniešu “Zelta rudens” dejo, dzied un, vingrinot pirkstus, ir lielas rokdarbnieces. Dejotāji un dziedātāji jau redzēti senioru svētkos, bet rokdarbnieces todien laipni izrādīja savus darbus. Rokdarbnieču pulciņš gan nav liels, tikai septiņas seniores, bet ļoti darbīgs. Viņas ada, tamborē, pērļo, krustdūrienā izšuj glezniņas, gatavo kartītes, batiko un krāso zīda šallītes, darina piespraudes, medaljonus un daudz ko citu. “Visu, ko kāda no mums iemācās, nodod tālāk mums pārējām, un mēs to visu izmēģinām. Bet tie nav tikai rokdarbi, sanākam kopā, lai īsinātu laiku, lai pārrunātu savu ikdienu, dalītos tajā ar citām,” saka rokdarbnieču pārstāve Maija Puķīte un izrāda brīnišķīgos darinājumus.

Turpina “lielīties”

Ar “savu pūru” atbraukuši arī alūksnieši, un “Sudraba” vadītāja Gita Tortuze smejas, ka “lielīšanās ar paveikto” var turpināties. Rokdarbnieču vadītāja Skaidrīte Svara parādīja līdzi paņemtos tamborējumus, izšuvumus, pūriņu, ko “Sudrabs” darina pašvaldībai, lai sveiktu novadā dzimušos mazulīšus, un citu. G. Tortuze pastāstīja par biedrības ikdienu, par Ziemassvētku tirdziņiem, “burciņu ballēm” un citiem kopīgajiem interesantajiem pasākumiem, ekskursijām, par biedrības mājvietu novada Sabiedrības centrā, kur atrodas arī citas nevalstiskās organizācijas.

Pēc tam visi kopīgi devās uz vietu, kur Valka pārtop par Valgu. Tur bija unikāla iespēja ar vienu kāju stāvēt Latvijā, bet ar otru Igaunijā uz abu valstu robežas. Nedaudz tālāk ierīkotas šūpoles, un, iekāpjot tajās, vējš jauca matus, pūšot gan no Valkas, gan Valgas puses.

Šokolādes un ziedu paradīzē

Šī augusta diena “Sudrabam” bija izdevusies patiešām brīnišķīga, jo gūts tik daudz pozitīvu iespaidu. Trikātas šokolādes darbnīcā ikvienam bija iespēja pašam izliet savu šokolādes tāfelīti un to ar labām domām izgreznot. Vesela smaržu buķete pārņēma, ieejot kosmētikas namiņā “Līga nature SPA”, kas atrodas Trikātas ezera krastā. Tur bija iespēja iegūt jaunas zināšanas par dabīgās kosmētikas izejvielām, ēteriskajām eļļām un pagatavošanu, kosmētiku iegādāties.

Īsts piedzīvojums gaidīja Sniedzes un Ritvara Ragžu rožu, hortenziju un tomātu zemē “Ziediņos”, kur saimnieki pacienāja ar tomātu zupu un izvadāja pa plašajām siltumnīcām ar tomātu, zemeņu un rožu stādiem. Turpat arī hortenziju, flokšu, asteru un citu ziedu paradīze.

Ceļojumu noslēdza mierīga pastaiga “Alises brīnumzemē”, kur arī bija redzami īsti brīnumi – rozā, sarkani un balti ziedoši koki, violeta samta māja, milzu sēnes, brīvdabā servēti tējas un kafijas galdi, skulptūras, atrakciju vietas bērniem, strūklakas un ziedi, ziedi, ziedi…