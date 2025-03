Foto: Māju kafejnīcu iedvesmas vakars

18. marta pievakarē Alūksnes Tūrisma informācijas centrs organizēja iedvesmas vakaru, kad varēja iepazīties ar Māju kafejnīcu dienas aktualitātēm, kas jau piekto reizi norisināsies 23. augustā. “Māju kafejnīca ir diena, notikums, ko rīko privātpersona vai kāds uzņēmums, speciāli sagatavojot kādu ēšanas piedzīvojumu ar stāstu viesiem. Šogad esam nolēmuši šo dienu pārcelt no Veclaicenes ainavu apvidus uz Bānīša zemi, kas ir lielāka un plašāka – Annas, Jaunannas, Alsviķu, Malienas un Kalncempju pagastos,” stāstīja Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere – Augule, kura ir arī Alūksnes novada Māju kafejnīcu dienu koordinatore.

Iedvesmas vakarā klātesošie ieguva informāciju ne tikai par to, ko var darīt savā Māju kafejnīcā, kā to organizēt, kādi ir saimnieku pienākumi, bet arī to, kurš nevar piedalīties šādā pasākumā. Ar vērtīgiem padomiem dalījās tās saimnieces, kurām jau bijusi pieredze Māju kafejnīcu organizēšanā – Judīte Kaktiņa, Edīte Oja un Antra Reismane.

Vairāk par gaidāmo vasaras notikumu lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.