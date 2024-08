Foto: Amatierkolektīvu koncertā dzied un dejo visas paaudzes

Alūksnes pilsētas svētkos “Diena un Nakts” pašā sestdienas vidiņā priecēja Alūksnes novada amatierkolektīvu un interešu izglītības kolektīvu koncerts. To ieskandināja Ziemeru folkloras kopa, kura visus klātesošos pasludināja par malēniešiem – vismaz šajās svētku dienās un pamācīja arī malēniešu valodu. Jaunās paaudzes – Alūksnes Bērnu un jauniešu mūsdienu deju grupas uzstāšanās mijās ar senioru sniegumu, uzskatāmi parādot, ka Alūksnes pilsētas svētki ir visu paaudžu kopābūšanas sarīkojums.

Pasākumu vadīja Sanita Eglīte, ar īpašas aktivitātes palīdzību noskaidrojot, ka uz Alūksnes svētkiem ieradušies viesi no visas Latvijas. Uz baltām papīra lapām viesi rakstīja, ka ir ne tikai no Alūksnes un Alūksnes novada, bet arī no Apes, Gaujienas, Gulbenes, Balviem, Rīgas, Kandavas, Stāķiem, Ādažiem, Salaspils un daudzām citām Latvijas vietām. Visi nopelnīja noderīgas suvenīrbalvas – pildspalvas, ar ko rakstīt vēstules alūksniešiem.