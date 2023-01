Foto: Alūksnē viesojas izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša

Šodien Alūksnē viesojās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (“Jaunā Vienotība”), kura apmeklēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju un jauno Alūksnes Sporta centru.Kā uzsvēra Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, tikšanās mērķis bija runāt par finansējuma piesaisti, lai pilnvērtīgi varētu uzsākt kvalitatīvu mācību procesu no 2023. gada 1. septembra. “Pašlaik renovācijas darbi notiek ģimnāzijas 10. – 12. klašu ēkā. Esam uzņēmušies lielas saistības. Gribētos, lai Izglītības un zinātnes ministrija un valdība sniedz papildu atbalstu, jo esam pieņēmuši nepopulāru lēmumu slēgt piecas lauku skolas un tajā pašā laikā pilsētā veidotu jaunu izglītības iestādi,” pirms tikšanās ar ministri sacīja Dz. Adlers.



Ģimnāzijā ministre apskatīja jauno ķīmijas kabinetu, kas nodrošina skolēniem mūsdienīgu ergonomisku un funkcionālu vidi. Skolotāja Inese Ločmele pastāstīja par to, kā norit ķīmijas mācīšanas process un arī par “Jauno ķīmiķu skolu”, ko apmeklē ne tikai citu Alūksnes novada skolu audzēkņi, bet arī skolēni no Gulbenes novada. “Lepojamies ar Alūksnes slimnīcā strādājošajiem mūsu absolventiem, kas ir mūsu “izauklēti”. Ķīmija tiem jauniešiem, kuri studē medicīnu, ir viens no vadošajiem priekšmetiem tāpat kā bioloģija. Tā kā ķīmiķu aprindās runā, ka nākotnē Rīgas Stradiņu universitātē uzņems tikai studentus, kuri apguvuši padziļināto kursu “Ķīmija II”, ir jautājums, kā tie, kuri beiguši “Ķīmiju I” un “Ķīmiju II”, sākot mācīties Stradiņa universitātē, varēs startēt vienā kursā,” sacīja I. Ločmele. Ministre piekrita, ka pagaidām vēl skaidrības šajā ziņā nav, bet process jāsakārto. Kopā ar Alūksnes Sporta skolas direktori ministre apskatīja jaunā Alūksnes Sporta centra telpas, kas saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja aktu ir pieņemtas ekspluatācijā.

Alūksnes novada pašvaldības centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka vizītes laikā ministre tikās arī ar jaunās izglītības iestādes – Alūksnes vidusskolas, kas mācību procesu uzsāks ar šī gada 1. septembri, direktori Ilzi Līviņu. Sarunā ar ministri pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar novada izglītības iestāžu tīklu un tā sakārtošanai pieņemtajiem lēmumiem. Pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers uzsvēra pašvaldības nozīmīgo mērķi šajā procesā – izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Sarunā tika apspriesti arī citi ar izglītības nozari saistīti jautājumi, tostarp pašvaldības pieredze skolēnu pārvadājumu organizēšanā, viedoklis par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, kā arī jautājumi par kopējo novada attīstības virzību.

