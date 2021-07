Foto: Alūksnes militārajai bāzei jauns sporta komplekss

Šodien, 9. jūlijā, atklāja Alūksnes militārās bāzes jauno sporta kompleksu. Alūksnes Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas jaunā sporta kompleksa atklāšanas ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Artis Pabriks (“Attīstībai Par”), Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Mācību vadības pavēlniecības komandieris pulkvedis Oskars Kudlis, kā arī vienības karavīri un citi aicinātie viesi. Viesi atzinīgi vērtēja projekta realizāciju un norādīja, ka sporta komplekss sniegs iespēju jaunajiem karavīriem un Kājnieku skolas personālam pilnveidot un uzturēt savu fizisko sagatavotību.

Tapusi ļoti laba sporta zāle

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks savā svinīgajā uzrunā pauda lielu gandarījumu par to, ka arī mazā garnizonā var tapt tik iespaidīga ēka. “Karavīri, komandieru kungi, Alūksnes pašvaldības pārstāvji, viesi. Šodien, par spīti karstumam, ir svarīga diena. Pirms vairākiem gadiem, esot Alūksnes mācību centra militārajā bāzē, skatoties uz veco sporta ēku, tur bija visai žēlīgs skats. Pēc teju 20 gadiem beidzot šī kļūda un kavēšanās ir labota. Tāpat kā Ādažu nometnē ir ļoti labs sporta komplekss, tagad tāds ir arī Alūksnē.

Līdz ar to, es domāju, ka visiem tiem, kuri ikdienā šeit uzturas un zinot to, ka Alūksne ir tā vieta, kur visi jaunie karavīri atrodas – jums ir laba, jauna sporta zāle, ar to es arī jūs apsveicu. Paldies visiem iesaistītajiem, visiem cilvēkiem, kuri strādā aizsardzības nozarē un tik īsā laikā šo sporta zāli uzbūvēja.”

A. Pabriks pateicās arī būvniekiem, kuri ieguldījuši lielu darbu šīs ēkas tapšanā. “Parasti būvniecības darbi ievelkas, bet šoreiz viss noritēja, kā vajadzēja un pat ātrāk.



Iespēja paaugstināt fiziskās dotības

Klātesošos uzrunāja arī NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

“Ja ir iespēja sportot, tad cilvēks ir vesels. Ja jums ierindā stāv veseli pilsoņi, tātad arī karavīri ir spējīgi. Tas ir mūsu galvenais mērķis un gandarījums, ko novērtē jebkurš komandieris. Šodien ir svētki. Šis ir tikai otrais sporta objekts, ko mēs atklājam bruņoto spēku vēsturē.

Priecē, ka tādā mazā garnizonā, kā Alūksne, ir sporta komplekss, kas, es ceru, jums visiem dos iespēju paaugstināt savas fiziskās dotības. Šis ir ļoti labs piemērs tam, ka personāls, kas šeit dienējis desmit gadu laikā, mērķtiecīgi panācis to, ka Alūksnē ir jauna sportam paredzēta infrastruktūra. Tajā pašā laikā gribu pateikties Valsts aizsardzības aģentūrai un arī celtniekiem AS “UPB” – pateicība no mums, visiem karavīriem. Lai šī infrastruktūra tiek izmantota veiksmīgi un efektīvi!”



Arī akciju sabiedrības “UPB” valdes loceklis Uģis Grīnbergs norādīja, ka ir patiess prieks par šādu skaistu ēku skaistā vietā. “Prieks, ka mēs vēlreiz varējām sastrādāties ar aizsardzības struktūrām. Mums ir liela pieredze sporta būvju būvēšanā visos Latvijas reģionos.”

Viņš norādīja, ka objekts ir nodots gadu pirms paredzētā laika, “Ceru, ka kalpos ļoti labi. Esam ieguldījuši savas zināšanas, prasmes. Prieks, ka varējām izmantot vietējo darba spēku un būvuzņēmējus. Paldies – projektētājiem un projektu autoriem par operatīvu un kvalitatīvu darbu.”

Dāvanā U. Grīnbergs pasniedza ozola koka stādu kā spēka un ilgtspējas simbolu.

