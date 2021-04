Foto: Alūksnē veido vakcinācijas centru

Trešdien, 7. aprīlī, Alūksnē viesojās akciju sabiedrības “Veselības centru apvienība” pārstāvis Imants Grebņickis, lai apskatītos Alūksnes Kultūras centra telpās ierīkoto C līmeņa masveida vakcinācijas pret “Covid-19” centru. I.Grebņickis telpas apskatīja kopā ar Alūksnes Kultūras centra direktori Sanitu Bērziņu, Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli, priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Fominu un Zemessardzes 31. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Riteni un SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” valdes priekšsēdētāju Rolandu Puriņu . Vairāk par tikšanos lasiet 9.aprīļa numurā.

Jau ziņojām, ka Latvijā vakcinācijas nodrošināšanai būs pieejami trīs līmeņu centri. Alūksnē – viens no mazajiem, C līmeņa centrs. Visu trīs līmeņu centru iesaisti un darbību noteiks vakcīnu pieejamība Latvijā un vakcinēties gribētāju skaits. Izbraukuma vakcināciju Alūksnes novadā nodrošinās Alūksnes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība – akciju sabiedrība “Veselības centru apvienība” ar vienu brigādi. “Veselības centru apvienība” to nodrošināt apņēmusies arī Liepājā, Saldū, Preiļos, Madonā, Dobelē, Siguldā, Bauskā, Tukumā, Jelgavā, Jūrmalā un Rīgā.