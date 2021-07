Ceļa Alūksne – Liepna remonts sācies ar koku izzāģēšanu

Šonedēļ, jūlija sākumā, beidzot dabā sākušies remontdarbi reģionālā autoceļa Alūksne-Liepna (P41) posmā no Malienas līdz Liepnai (10,34.-33,018. km). Rosību pamanījuši arī iedzīvotāji, redakcijā jautājot par koku ciršanu ceļa malās un iespējām vismaz daļu no tiem saglabāt. Koki jau nocirsti Malienas pagasta centrā, Mālupes pagasta Sofikalnā, Mālupes centrā veikta apauguma noņemšana ceļa malās un veiktas atzīmes turpmākiem darbiem.

Malienas pagasta pārvalde uzrakstījusi lūgumu tomēr saglabāt vismaz daļu no vēsturiskajiem kokiem. Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu komisija jau devusi atļauju, viss ir arī jau saskaņots ar Nacionālā mantojuma kultūras pārvaldi.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāve Ieva Niedra informē, ka darbi ceļam Alūksne-Liepna paredz grantētā posma dubulto virsmas apstrādi, kas nozīmē, ka tam būs melnais segums. Viņa vērš iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu laikā būs noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī atsevišķu darbu veikšanas laikā satiksme tiks regulēta ar luksoforu vai to darīs satiksmes regulētāji.

Plašāk par to, cik kokus nozāģēs, lai darbus veiktu, vai daļu no tiem tomēr saglabās, kā arī to, kādi darbi uz ceļa tiks veikti, cik ilgā laikā un kas to dara, lasiet “Alūksnes un Malienas Ziņās”.