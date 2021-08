Uztraucas par koku izciršanu

TACIŅA. Arī taciņa starp Pils un Helēnas ielām ir zaudējusi savu zaļo rotu, palikuši tikai celmi (attēlā).

Redakcija saņēma vēstuli no alūksniešiem, kuri vērsa uzmanību uz “dažiem nepatīkamiem un sāpīgiem vaibstiem mūsu pilsētas glītajā vaigā, kas novēroti šovasar”. Alūksnieši uztraucas, ka ir nocirsts pārāk daudz lieko koku, kas ir pilsētas vērtība, tajā pašā laikā paužot viedokli par, viņuprāt, traucējošiem objektiem pilsētas ainavā.

Pārāk daudz celmu

“Mūsuprāt, pilsētā šovasar radās pārāk daudz celmu. Grūti atrast iemeslu, kāpēc nocirsts tik daudz lielu, veselu, pat vēsturisku koku. Vai tas izdarīts steigā, kamēr kokus vēl neaizsargāja dižkoka statuss? Neizprotami,” raksta alūksnieši, pievienojot savu fiksēto fotoattēlu, kurā redzami celmi Pilsētas bulvārī iepretim pareizticīgo baznīcai. “Tāpat nocirstas vecās, skaistās liepas, kas ēnoja pilsētnieku iecienīto taciņu starp Helēnas un Pils ielām pretim tikko sakoptajam Baložu bulvārim. Savā vērtībā pilsētai šie koki, kas vēl jūlijā brīnišķīgi ziedēja un smaržoja, iespējams, bija līdzvērtīgi jaunceļamajam sporta centram. Pašlaik Alūksne ir zaudējusi vienu ļoti pievilcīgu stūrīti. Atcerēsimies, ka visi šie lielie koki ir zuduši Alūksnei uz visiem laikiem. Pat, ja to vietā iestādīs jaunas “rīkstītes”, līdzvērtīgi zaudētajiem jaunie priecēs tikai to alūksniešu mazbērnus, kuri pašlaik vēl guļ zīdaiņu ratiņos,” pausts vēstulē.





CELMI. Alūksnieši vēlas uzzināt, kādēļ nocirsti lielie koki Pilsētas bulvārī līdzās pareizticīgo baznīcai (attēlā).

Cērt tikai kritiskos gadījumos

Alūksnes novada pašvaldībā uzsver – koki un košumkrūmi nenoliedzami ir jebkuras pilsētas zaļā rota, tādēļ gādā, lai tā ik gadu tiktu atjaunota, tomēr ir situācijas, kad koki ir arī jānozāģē. “Vienā no attēliem redzamie koku celmi atrodas pie pareizticīgo baznīcas – šie koki cieta vētrā 24. jūnijā. Viens no kokiem nolūza un uzkrita baznīcas sētai un diviem blakus esošiem kokiem, ielaužot to stumbrus – rezultātā kokus nācās nozāģēt. Kopumā 24. jūnija naktī vētra pilsētas teritorijā nolauza 17 kokus,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Savukārt koki Baložu bulvārī nozāģēti saskaņā ar Izglītības un sporta centra būvniecības projektu. “Kā jau attēlā redzams, koki ir auguši grāvja malā – šo grāvi posmā starp Pils un Helēnas ielām ir paredzēts iztīrīt, lai uzlabotu tā funkcionēšanu un ūdens novadīšanu, mainīt caurteku pie Helēnas ielas un nostiprināt abus grāvja galus (pie Pils un Helēnas ielas). Līdz ar to jāsaprot, ka grāvja tīrīšanas laikā šo grāvmalā augošo koku saknes tiktu atsegtas, un tas koku dzīvotspējai traucētu,” viņa skaidro.

E. Aploka uzsver, ka zaļā rota tiek arī atjaunota. “Pašvaldība regulāri veic koku vainagu kopšanu un sauso zaru izzāģēšanu, lai saglabātu estētisku pilsētas ainavu, nodrošinātu apkārtējās vides drošību, kā arī uzlabotu koka dzīvotspēju. Alūksnes pilsētas publiskajās teritorijās pašvaldība iestādījusi vairāk nekā 80 košumkrūmus un kokus, kas augs un priecēs iedzīvotājus,” informē E. Aploka.

KAS IZLEMJ KOKA LIKTENI?

Situācijas apseko un lēmumu par atļauju vai liegumu nozāģēt kādu koku pieņem Alūksnes novada pašvaldības Apstādījumu aizsardzības komisija.

Pašvaldība kokus cērt tikai kritiskos gadījumos, kad koks atzīts par bīstamu, tam konstatēta trupe, izteiktas kalšanas pazīmes, kad tā dzīvotspējas zudums ir nenoliedzams, kā arī, ja koka ciršanai ir pamatots iemesls, piemēram, būvniecība, un koku nav iespējams saglabāt.