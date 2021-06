Uzskata, ka rīkojas nelikumīgi

Pagājušajā nedēļā redakcijā saņēmām telefonzvanu no laikraksta lasītāja Jāņa Bērziņa, kurš sevi dēvēja par bijušo alūksnieti un tagad dzīvo citur Latvijā. Viņš redakcijai darīja zināmus vairākus faktus, ko teicās zinām un novērojis, un taujāja Alūksnes novada pašvaldībā tiem rast skaidrojumu.

Atklāj savus vērojumus

Bijušais alūksnietis zināja stāstīt, ka 2018. gadā par Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 10 000 eiro apmērā izremontēts Mārkalnes pagasta daudzdzīvokļu mājas “Ezermalas” pašvaldībai piederošais astotais dzīvoklis. Viņš pauž, ka novada domes deputāti par šāda finansējuma izlietošanu minētajam nolūkam neesot zinājuši, jo deputātu balsojuma neesot bijis. Remontu bez iepriekšēja konkursa šim darbam veikusi SIA “Jasco”, kurā darbu vadītājs bija toreizējais Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais. “Kādēļ un kam šo dzīvokli remontēja? Kas šajā dzīvoklī notiek tagad?” jautā J. Bērziņš.

Viņš arī uzskata, ka novada domes Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis minētajā gadījumā veicis neatļautas darbības, jo zinājis par dzīvokļa remontu. “Vai Ingus Berkulis var būt par pašvaldības uzņēmumu pārstāvi, kapitāldaļu turētāju, var strādāt par pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāju?” jautā lasītājs.

Lasītājs norāda, ka dažādas nelikumīgas darbības konstatētas bijušajam SIA “Alūksnes nami” valdes loceklim Armandam Mustam, par kurām viņš atlaists no darba, tajā skaitā arī par vēlmi par uzņēmuma līdzekļiem iegādāties darba automašīnu. “Šādu lēmumu pieņēma I. Berkulis, kurš, uzskatu, pats veic nelikumīgas darbības. Savukārt SIA “Alūksnes enerģija” valdes loceklim Mārtiņam Kaļvam par pašvaldības līdzekļiem nopirkts džips, kuru viņš aptuveni 90 % gadījumu izmanto, braucot uz un no mājām Balvos, tātad izmanto savām vajadzībām. Alūksnes novada dome gan ir lēmusi, ka pašvaldības automašīnas darbinieki drīkst izmantot tikai darba vajadzībām, vakarā tās novietojot darba vietā. Pie tam, Mārtiņš Kaļva darbā ik dienu ir ne ātrāk kā pulksten 9.00 no rīta. Vai tas ir likumīgi, vai pašvaldības vadība to zina, pieļauj?” jautā lasītājs.

Iepirkums nav jāveic

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova apstiprina, ka pašvaldības dzīvoklis Ezermalā 8, Mārkalnē, Alūksnes novadā patiešām 2018. gadā remontēts pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma. Remontdarbu veicējs bija SIA “Jasco”. Darba līgumcena 10 604,97 eiro. “Pašvaldības dzīvokļus, lai tos sakārtotu izīrēšanai derīgā stāvoklī, remontējam no domes šim mērķim apstiprinātā kopējā budžeta, un atsevišķs lēmums par katra dzīvokļa remontu nav domes kompetence. Līgumam par remontdarbiem līdz 20 000 eiro saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu nav jāveic iepirkums,” skaidro J. Čugunova.

Viņa norāda, ka minētais dzīvoklis Mārkalnē ir izīrēts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanai, atbilstoši pašvaldības funkcijai, kā to nosaka likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Uz jautājumu par Īpašumu nodaļas vadītāja I. Berkuļa rīcību minētajā gadījumā, izpilddirektore atbild, ka pašvaldības kapitāla daļu turētājs atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam” ir pašvaldības izpilddirektors. “Pašvaldības administrācijas Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis ir pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarota persona kapitālsabiedrību uzraudzības ikdienas darbu veikšanai. I. Berkuļa darbs pašvaldībā ir novērtēts kā teicams, un viņa rīcībā, tostarp saistībā ar minēto gadījumu Mārkalnē, pretlikumīgas darbības nav konstatētas,” saka J. Čugunova.

Pārkāpumi nav konstatēti

Atbildot uz jautājumu par pašvaldības automašīnu lietošanu, J. Čugunova norāda, ka SIA “Alūksnes nami” bijušais valdes loceklis Armands Musts automašīnas iegādē, atšķirībā no akciju sabiedrības “Simone” vai pašreizējās SIA “Alūksnes enerģija” vadības, neievēroja “Publisko iepirkumu likumā” noteikto iepirkuma procedūru, kas bija viens no pamatiem neuzticības izteikšanai viņam.

“SIA “Alūksnes enerģija” automašīnas “Ford Edge” iegādē nav izmantoti Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi, bet gan uzņēmuma, kad tam vēl bija iepriekšējais nosaukums “Simone”, budžeta līdzekļi. Automašīna ir Mārtiņa Kaļvas lietošanā valdes locekļa pienākumu pildīšanai. Automašīnas lietošanas un patēriņa limitu pārkāpumi nav konstatēti,” saka izpilddirektore un piebilst, ka pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi amata pienākumus pilda saskaņā ar pilnvarojuma līgumu un to darbībā nepiemēro darba tiesisko attiecību regulējumu, tajā skaitā par darba laika organizēšanu.