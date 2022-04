(Pārdomas pēc sociālās aprūpes centra „Pīlādži’’ trīs gadu jubilejas pasākuma)

,,Pīlādži’’ piedzima Saules ielā, un mēness tiem spīdēja logos.

Brienot krēslā aiz žoga nopūtās vējš

kā mājas gars piekusis, aizdurvē klusēdams.

,,Pīlādži’’ skatījās debesu lāmā,

Zaļi zeltainā tālumā, mākoņu virsmā kā gludenā stiklā

Un gaidīja brīdi, kurš pacels viņus uz zeltīta stara…

Nu jau trešo gadu sociālās aprūpes centrs „Pīlādži’’ dzīvo savu pilnvērtīgu dzīvi.

Vispirms pirmajos soļos ievadīja vadītāja Liene Ūbele un uzveda uz spārnota sapņa, kuru vēlāk pārņēma Irina Baikova, bet Liktenis lēma, ka trešo „Pīlādžu’’ dzimšanas dienu sagaidīja Laima Kaņepe, un Saules bērnu ved tālāk.

,,Pīlādzīti’’ Tu vēl esi pavisam mazs pavasara bērns, bet turpmākajam vēlu-

Tikai piedzīvo savu vasaru, savu rudeni un ziemas dziesmu.

Nenokavē pīlādžu sūrumu un viršu medus saldumu.

Tev priekšā gari gadi un Saules puķes sūta Tev sveicienus,

Caur Tavām plaukstām, caur mūžību, caur saules mirkli.

Esot „Pīlādžos’’ cilvēks saņem neviltotu mīļumu no vadītājas Laimas, medicīnas māsām Maijas un Irēnas no ēkas apsaimniekotāja jeb pareizāk sakot saimnieka Māra, dežuranta Jāņa. Tāpat no sociālajiem darbiniekiem, aprūpētājām, visiem, visiem, kuri te strādā, piebilstams, ka sociālā darbiniece Ieva Vimba dala savas zināšanas un rūpes vēl arī ar otru aprūpes centru „Alūksne’’. Vadītāja strādā tikai astoto mēnesi, bet jubilejas reizē radās sajūta, ka viņa te ir īsta saimniece un ar savu spēcīgo komandu centru cels augstāk uz saules spārnotā sapņa. Ar šādu pārliecību es klausījos Mālupes saieta nama lustīgo koncertu, skatījos darbinieku apņēmīgajās sejās, iemītnieku smaidos un sociālās darbinieces iejūtīgo uzaicinājumu ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušos. Kur vēl svētku gardumi? Mājās atgriezos kā miljonāre, tik bagāta jutos starp saviem mīļajiem pīlādzēniem.

Tik tiešām par šo gados vēl jauno sociālās aprūpes centru var teikt- Tu esi kā saule uz spārnota sapņa un ceļš Tavs ved tālē, kur vasaras sauc, kur dzintara asaras briedina priede un saknēs dzīvības sulu sūc. Tu sirdīm vēl dosi liepziedu medu un Pīlādžu sūrumu pieliksi klāt!

Daudz laimes, gadus ilgus!