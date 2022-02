Foto: pixabay.com

Februāris ir bagāts ar dažādām tradīcijām. Viena no tām ir Sveču diena.

Lai pilnībā izprastu šīs dienas nozīmi tautas tradīcijās, der atcerēties tos laikus, kad mūsu senčiem nebija citu apgaismošanas ierīču kā vien skalu uguns vai sveces. Nemaz nav tik tālu jāatceras, arī 2005. gadā janvāra sākumā vētra, kura gāja pāri Latvijai un skāra Alūksni un pilsēta palika tumsā. Kā toreiz noderēja sveces! Tā bija pirmā prece, ko cilvēki pirka. Paldies, ka pārdevēji bija tik atsaucīgi. Sveču gaismā sēžot, pārliecinājos, ka neko daudz nevar plānot. Teikt, ka to noteikti izdarīšu.

Sveču diena vispirms bija saistīta ar sveču liešanu– ļaudis ticēja, ka šajā dienā lietās sveces deg gaiši un sātīgi. Sveces lejot bija jāsmejas- tad tās dega īpaši gaiši un nesprēgāja. Sveču dienā bija jābūt jautram un priecīgam- tad arī gads gaidāms labs.

Daudzas no Sveču dienas paražām saistītas arī ar kristīgo ticību. Šī ir 40. diena pēc Jēzus dzimšanas un Marija ar Jēzus bērniņu pirmo reizi apmeklējusi Jeruzalemes svētnīcu. Sveču dienā iesvētītās sveces aizdedzināja mājās negaisa laikā. Ar Sveču dienu saistās arī vairāki aizliegumi. Šajā dienā nedrīkst šūt, jo, tad, kāpostiem augot caurumainas lapas. Govis Sveču dienā jādzirda tikai pēc saules rieta, lai tās vasarā nebizotu. Vistas jātur tumšā vietā, lai tās vasarā nekasītu dārzus.

Sveču dienai ir arī sava īpaša ēdienkarte. Piemēram, vārīta cūkas auss ar zirņiem, pupām vai sagrūstiem miežiem. Miežus ēduši, tāpēc, lai tie labi padotos vasarā. Īpatnējs ēdiens esot bijusi biezputra. To vārījuši biezu un, ēdot bļodas vidū iesprauduši sveci, lai aug gari lini un nekrīt veldrē. Bet kāpostus Sveču dienā nedrīkst vārīt, – citādi tie vasarā aug kā sveces- bez galviņām. Sveču dienā no meža jānes mājās pīlādža runga ar spico galu pa priekšu. Pavasarī ar to jāizbada kurmju rakumi, tad tie vairs neceļ zemes. Sveču dienai ir zināms sakars arī ar bitēm. Ja ir apmācies un snieg, tad gaidāma laba medus raža.

Pēc sveču dienas vēro arī laika prognozi. Saulains laiks Sveču dienā sola labu siena laiku, taču visumā nabadzīgu gadu. Bet puteņi pirms Sveču dienas graudus kaisot- gaidāms labas ražas gads. Ja daudz snieg- būs daudz sēņu un ogu. Ja sveču dienā silts- būs agrs pavasaris. Ja Sveču dienā silts- būs agrs pavasaris. Ja Sveču dienā daudz snieg vai putina- tā būs silta un saulaina vasara.

Es iededzu sārtu sveci-

Par mīlestību,

Es iededzu zaļu sveci-

Par dzīvību,

Es iededzu baltu sveci-

Par gaismas un ceļa turpinājumu.