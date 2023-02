Stāvvieta mājās noteikta ar pašvaldības rīkojumu

Ilustratīvs foto

Kāds Malienas pagasta iedzīvotājs, kurš vēlas, lai viņa vārdu laikrakstā neizpauž, lūdz redakcijai noskaidrot, cik godprātīgi tērē nodokļu maksātāju naudu situācijā, kad autobusi skolēnu pārvadāšanai tiek turēti mājās pie šoferiem. “Šoferi brauc kā ar savu personīgo transportu! Degvielu nelej, to es zinu noteikti! Priekš tam ir pagastmāja, pie kuras var novietot šo pašvaldības transportu. Brauciet ar personīgo automašīnu uz pagastmāju, paņemiet tur busu, kad izbraukājiet reisu, tad nolieciet atpakaļ un ar savu auto brauciet mājās! Tā, kā es to daru, piemēram. Savulaik stāvēja pie pagastmājas Mālupē, to varēja redzēt, bet tagad vairs ne. Taču tas nav tikai te raksturīgs, acīmredzot tā notiek visā novadā. Kāda ir tā kārtība, un kādai tai jābūt, lūdzu noskaidrojiet. Kā to kontrolē? Mūsdienās līdzekļi tomēr ir jātaupa. Lai piebremzē ar šādu patvarību! Tad likvidē skolas, tad sūrojas, ka nav, ar ko vadāt bērnus, bet tad, kad vadā, tad, redz, var izšķērdēt līdzekļus, ļaujot šoferiem tērēt nodokļu maksātāju degvielu,” strikti saka zvanītājs.

Lai skaidrotu situāciju ar skolēnu pārvadājumiem, pēc atbildes vērsos pie Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājas vietnieces Svetlanas Prenkas – Mihailovas, kuras darba vieta ir Malienas pagastā. “Jā, tā ir taisnība. Pagastu apvienības pārvalde ar rīkojumu noteikusi, ka skolēnu autobusu šoferiem, kuri ved skolēnus uz Malienas un Jaunannas skolām, ir tiesības skolēnu pārvadāšanai paredzēto autobusu turēt pie sevis mājās,” apstiprina S. Prenka – Mihailova. Viņa skaidro – šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka autobusam, kuru vada šoferis, Mālupes pagasta iedzīvotājs, pie Mālupes pagasta pārvaldes ēkas nav ne nojumes, ne garāžas, kur to novietot. Tāpat, uzsākot reisu, šoferis vispirms turpat sev blakām paņem pirmo skolēnu, tad pārējos no Mālupes, Sofikalna un citurienes Mālupes pagastā, lai vestu uz Malienas pamatskolu. “Tieši otrādi – pašvaldībai nebūtu ekonomiski izdevīgi norīkot šoferi doties pēc autobusa uz Mālupes pagasta pārvaldes ēku, tad braukt viņam atpakaļ, lai paņemtu skolēnu, un mērot šo ceļu vēlreiz atpakaļ,” saka S. Prenka –

Mihailova.

Līdzīga situācija ir arī šoferim, kurš pārvadā skolēnus no Annas, Kalncempjiem un Jaunannas attālākām vietām uz Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu. “Šī šofera dzīvojamā māja atrodas tieši pretim pagasta pārvaldes ēkai, arī viņš autobusu novieto savā pagalmā, jo pie pagasta pārvaldes ēkas, tāpat kā Mālupē, nav šim nolūkam nepieciešamās nojumes vai garāžas. Kā jau teicu, par minēto transporta līdzekļu stāvēšanas vietu šoferu mājas pagalmā izdots rīkojums, bet pašvaldībai ir arī citi transporta līdzekļi, kuriem stāvvieta noteikta pie pagasta pārvaldes ēkas,” skaidro novada pagastu apvienības pārvaldes vadītājas vietniece.