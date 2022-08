Senā un joprojām jaunā Rēzekne

Dibināta 1285. gadā. Pilsētas tiesības no 1773. gada.

Bagāta ar jauniešiem, bērniem un latviešu valodu. Jaunu to dara studenti, skolēni. Vēl varētu sacīt, ka tīra pilsēta, ņemot vērā, ka daudz iebraucēju no malas un cilvēku jūra pa ielām. Protams, ka bagāta ar baznīcām. Latgales keramiku. Man nepieradušai bija sākumā grūti pierast pie luksoforiem. Tomēr, Rēzekne nenogurdināja, bija patīkami to apmeklēt un ,protams, iemūžināju, lai padalītos ar redzēto jo Rēzeknē biju pirmo reizi un esmu gandarīta, ka izmantoju labo satiksmi un aizbraucu.