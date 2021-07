Peldina suņus ezerā un biedē bērnus

Foto: aculiecinieks

Kādā tveicīgā nedēļas nogalē Veclaicenes pagasta Ievas ezerā bērnu ūdens priekus un tūristu atvēsināšanos iztraucēja trīs milzīgi suņi, kurus saimnieki vieglprātīgi peldināja tieši tajā vietā, kur peldējās bērni.

Kā norādīja pagasta iedzīvotājs, peldvietas apmeklētāji ar to mierā nebija un aizrādīja suņu saimniekiem. Atbildē saņēma vien to, ka suņiem vajagot socializēties ar bērniem. Bez tam, peldēšanas vietā nav izvietota informatīva zīme, kas liegtu tur atrasties suņiem.



Pilssalā nedrīkst

Vērsāmies pie Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektora Ginta Teterovska, kurš skaidro, ka likumiski suņi šādā situācijā drīkst atrasties peldvietā ar nosacījumu, ka saimnieki ievēro suņu turēšanas noteikumus sabiedriskā vietā. “Tas nozīmē, ka sabiedriskā vietā suņi ir jāved pavadā, tāpat zaļajā zonā saimniekam dzīvnieki ir jāpieskata. Peldināt suni drīkst, ja tas nerada apdraudējumu citiem. Peldināt nav aizliegts, ja nav aizlieguma konkrētā vietā ar saistošajiem noteikumiem,” uzsver G. Teterovskis. Tā, piemēram, ir Alūksnes Pilssalā, kur gan pludmalē, gan bērnu rotaļu un sporta laukumā ar suņiem atrasties aizliegts. Par to vēsta izvietotā zīme.



Lieli suņi un mazi bērni

Pašvaldības aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis apstiprina, ka Pilssalā nedrīkst peldināt suņus tur, kur peldas cilvēki. “Tas nebūtu ne ētiski, ne pareizi no higiēnas viedokļa. Par Veclaicenes gadījumu – pirmkārt, suņu saimniekiem jāsaprot, ka tur, kur ir mazi bērni, lielu suni vai vairākus peldināt nav pareizi. Zinu, ka ir suņu īpašnieki Alūksnē, kuri savus suņus peldina citviet, un to drīkst darīt, ja tas netraucē atpūtniekiem. Šis ir tikai un vienīgi ētikas un cieņas aspekts,” viņš saka.

Noskaidrojām, ka pēc šīs konflikta situācijas peldēšanas vietā pie Ievas ezera uzstādīta informatīva zīme “Ar suni ieeja aizliegta”.



Kur tad drīkst?

Vaicāts, vai Alūksnes Pilssalā ir bijusi negatīva pieredze saistībā ar suņu saimniekiem un pludmales apmeklētājiem, M. Lietuvietis saka: “Mums nav atsevišķu gadījumu, ko izcelt kā negatīvo pieredzi. Ir bijis tā, ka Pilssalas apmeklētājiem ir klēpja sunīši, un viņi pavaicā padomu, kā rīkoties, ja ir aizlieguma zīmes. Mēs arī skaidrojam, ka var paiet nostāk, piemēram, laipas malā un izpeldināt dzīvnieku, nevis to darīt pludmales zonā.”

Diemžēl lielo suņu īpašniekiem tas iet secen, jo “Aljas” darbinieki atgādina, ka to darīt ir aizliegts. “Protams, uzreiz ir jautājums, kur tad suni drīkst peldināt? To var darīt, piemēram, pārejot pāri jaunajam gājēju tiltam, pie Tempļa kalna makšķerēšanas vietām. Tur nevienam tas netraucētu. Tā kā varianti suņu mīļu peldināšanai Alūksnes ezerā ir,” saka M. Lietuvietis.