Neielaiž veikalā ar bērnu ratiņiem

Laikraksta redakcijā vērsās kāda jaunā māmiņa, kuru piektdien, 12. februārī ar bērnu ratiņiem apsargs nebija ielaidis veikalā “Maxima” Alūksnē, Pils ielā. Tirdzniecības vietā jaunā māmiņa vēlējās nopirkt piena maisījumu bērnam.

“Tā kā pašlaik šajā veikalā pircējus ielaiž tikai ar iepirkuma ratiņiem, ir saprotams, ka ar diviem ratiņiem tur vienam cilvēkam nav iespējams pārvietoties,” sacīja jaunā māmiņa, piebilstot, ka citā dienā apsardze sievietei tomēr iedevusi groziņu un ielaidusi veikalā.

Situāciju skaidrojām, sazinoties ar “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāju Lieni Dupati – Uguli.

“Vīruss ir ietekmējis ikkatra ikdienu – kā iedzīvotāju, tā arī uzņēmēju un līdz ar to darbinieku. Lai operatīvi pielāgotos valdības ierobežojumiem vīrusa izplatības mazināšanai, “Maxima Latvija” ir veikusi virkni nepieciešamo sagatavošanās darbu, lai iepirkšanās “Maxima” veikalos būtu vēl drošāka,” saka L. Dupate – Ugule.

Viņa uzsver, ka viens no nosacījumiem – uzturēšanās veikalā tikai ar groziņu vai ratiņiem, ir ieviests ļoti praktisku iemeslu dēļ – lai darbinieki varētu sekot līdz klientu skaitam veikalā (groziņu un ratiņu skaits ir pielāgots atļautam klientu skaitam). Tāpat ļoti svarīgi ir veikalā nodrošināt divu metru distanci, līdz ar to arī veikalā ir atstāti tikai iepirkuma ratiņi, tādējādi radot dabīgu barjeru saskarsmē ar citiem klientiem. Iespējams, tas var šķist neērti, bet šāda pielāgošanās jaunajiem tirdzniecības apstākļiem ir vēl viens veids, kā sevi vēl vairāk pasargāt no vīrusa.

“Gadījumos, kad veikalā iepērkas jaunās māmiņas vai tēti ar ratiņiem, kolēģi izņēmuma kārtā izsniedz iepirkuma groziņus, lai būtu ērti veikt pirkumus. Iespējams, šajā gadījumā kolēģi nepamanīja un nespēja savlaicīgi reaģēt, tāpēc atvainojamies par pārpratumu. Kopumā lūdzam klientus izturēties ar sapratni pret mūsu darbiniekiem – arī viņiem šī ir pavisam jauna pieredze, ļoti operatīvi pielāgojoties jaunajiem apstākļiem,” teic L. Dupate – Ugule.

