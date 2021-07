Mazāk vietas veikala apmeklētājiem?

Laikraksta redakcija saņēmusi jautājumu no veikala “Maxima”, Pils ielā 9b apmeklētājiem. Iedzīvotājs vaicā: “Kādēļ pie veikala, stāvlaukumā tagad ir iezīmētas dzeltenās līnijas? Ļoti daudzi veikala apmeklētāji tur novietoja savus auto, lai apmeklētu veikalu. Tā jau šis laukums ir šaurs un pik stundās bieži vien nav kur novietot auto. Tagad šo līniju esamība ierobežo vēl vairāk. Vai nav iespējams, ka tirgoņi atrodas citviet šajā teritorijā? Varbūt plānots paplašināt stāvvietu laukumu, jo situācija ir kritiska brīvdienās un svētku dienās,” vaicā lasītājs.

SIA “KR 5” pārstāve Kristīne Švolmane skaidro dzeltenās līnijas ir atjaunotas, tur tās ir bijušas arī iepriekš. “Aicinām veikalu apmeklētājus izmanot stāvvietas, kas ir izveidotas 2020. gadā ēkas abās malās – iebraucot stāvlaukumā no pilsētas centra puses braucot taisni (nenogriežoties pa labi uz lielo stāvlaukumu) līdz aizlieguma zīmei “Braukt aizliegts” – arī šajā zonā drīkst apmeklētāji novietot savus auto.

Attiecīgi braucot pa Pils ielu no otras puses un griežoties uz stāvlaukumu no degvielas uzpildes stacijas “Neste” puses (nenogriežoties ka kreisi uz lielo stāvlaukumu): arī šajā ēkas malā ir izveidotas stāvvietas, kuras var izmantot,”skaidro K.Švolmane.

Viņa norāda, ka visā Latvijā pie lielākiem veikaliem ir sarežģītāka situācija ar stāvvietas atrašanu intensīvajās stundās, brīvdienās, pirms svētku un svētku dienās.

Transportlīdzekļiem ir vieta

“Apmeklētājus aicinām iespēju robežās veikt savus pirkumus plānoti un stāvlaukumā ērtāka automašīnas novietošana patreiz ir šādos laikos:

darba dienās 8:00 – 10:00; 14:00 – 16:00; pēc 19:00

Sestdienās pēc plkst. 16:00

Svētdienās – stāvvietas ir viegli atrodamas

Svētku dienās – ar to jārēķinās, ka iepirkšanās ir intensīvākā un brīvu stāvvietu atrast ir sarežģītāk. Tāpat atgādinām, vēl aizvien ir spēkā virkne ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19, kas apmeklētājam ir jāievēro. Pateicamies visiem apmeklētājiem, kas tos ievēro,” aicina K. Švolmane.

Tirgoņiem arī vajag vietu

Aprunājoties ar tirgoņiem, kuru tirdzniecības vietas atrodas ar dzeltenajām līnijām apzīmētajā teritorijā, noskaidrojās, ka arī mājražotājiem, tirgoņiem ir nepieciešama vieta. “Līnijas vajag, jo tās atzīmē vietu, kur mums atrasties. Ir bijušas situācijas, kad atraucam no rīta un vēlamies uzsliet telti, bet kāds veikala apmeklētājs jau šajā vietā ir novietojis savu auto. Lai gan viss pārējais laukums ir brīvs. Tad, kad palūdz autovadītājiem atbrīvot vietu, tad viņi jūtas vēl aizvainoti,” stāsta kāda mājražotāja.