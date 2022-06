Mārai Zihmanei patīk savs darbs un kolektīvs

KODAK Digital Still Camera

No 2.maija sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’ darbu uzsāka sociālā rehabilitētāja Māra Zihmane. Nopietna, prasmīga, uzmanīga, draudzīga, patīk savs darbs un kolektīvs. Arī iemītnieki jau iemīlējuši jauno darbinieci un gaida, kad viņa pēc noteikta plāna ienāks uz masāžu, pastaigām vai citiem vingrinājumiem veselības uzlabošanai. Darbus saskaņo ar aprūpētājām, konsultējas ar medicīnas darbiniekiem, laba sadarbība izveidojusies ar tuvāko kolēģi sociālo aprūpētāju Andrianu Preimani. Radošajā istabā top jauni darbi, idejas, šobrīd abām kopā tapis kopdarbs Jāņu dienai. (attēlā Māra no labās puses) Skatoties un klausoties kā Māra strādā radoši, kā māk sarunāties ar iemītniekiem, masē ar rokām( attēlā) vai veic to ar masāžas jostu (attēlā) vai pavada iemītniekus pastaigā( attēlā) pavaicāju no kurienes viņai tāds zināšanu pūrs.

-Strādāju bērnudārzā „Mazputniņš’’, tad biju brīvā laika skolotāja Malienas pamatskolā, bija audžu ģimene- aizbildne. Bet runājot par tagadējo darbu, tas ir nācis līdzi no agras bērnības. Man bija kopjama vecāmamma, viņa lūdza, lai es pamasēju sāpošos locekļus, teica, ka man esot viegla roka un jāmācās par masieri. Vecāsmammas novēlējums palika uz ilgāku laiku, bet liktenis bija lēmis, ka man savas dabas dotās prasmes un vēlējums tomēr jāpilda un es iestājos masieru kursos Madonā. Kad izlasīju, ka „Pīlādžos’’ vajag sociālo rehabilitētāju sapratu, ka tas ir tas, kas man vajadzīgs. Esmu pateicīga, ka mani nenoraidīja, pieņēma darbā un labvēlīgi uzņēma lielajā ģimenē, stāstījumu nobeidzot, teic jaunā speciāliste.

Todien iemūžināju arī pārējos iemītniekus, kuri bija izgājuši pastaigā vai tāpat ieelpot svaigu gaisu un ceriņu aromātu.