Mālupes kapu svētku gaidās

Ieva Pētersone

Nesen lasīju šādu atziņu: „Cilvēks nomirst nevis, tad, kad apstājas viņa sirds, bet tad,

kad par viņu aizmirst tie, kuri viņu mīlējuši’’.

Afiša Mālupes pagasta centrā vēsta, ka 30. Jūlijā Mālupes kapos kapu svētki. Kapsēta

man labi pazīstama jo tur miera mājas atraduši daudzi tuvāki un tālāki arī bijušo

kolēģu no sociālās aprūpes centra ,,Pīlādži’’ tuvinieki un iemītnieki. Turp dodos 28.

Jūlijā. Ir pusdienas laiks. Pa ierasto ceļu, pāri Pededzes tiltam mazliet uz priekšu, līdz

pagriezienam uz Beju, kad jau biju pagājusi labu gabalu uz priekšu atskārtu, ka

pazudusi norāde uz kapsētu. Bija taču, bet nu vairs nav! Acīmredzot pagasta

iedzīvotājiem tas nav nepieciešams un arī citiem ceļš, tāpat kā man ir, labi pazīstams.

Par to pārliecinājos par vienu kapu apmeklētāju no Alūksnes, kura izkāpusi no tā paša

autobusa, no kura atbraucu es, bez minstināšanās nogriezās uz ceļa, kurš ved uz

kapsētu. Vēlāk viņa man teica, ka neesot pat ievērojusi, ka nav vairs norādes, braucot

bieži, jo te dusot viņas vecāki un citi radi. Patīkot klusā kapsēta, kur bez lieka trokšņa

varot apkopt kapu kopiņas un netraucēti padomāt par viņiem, kad bija vēl dzīvi.

Pa lauku ceļu dodos arī es, aiztrauc kādas mašīnas, taču ceļš pagaidām no spēkratiem

nav pieblīvēts jo kapi vēl ir tikai svētku gaidās un diena tikai pusdienas sauli dzer.

Priecājos par ziedošo kartupeļu lauku, briestošajām druvām līdz nonāku pie kapsētas.

Te nu var droši teikt, ka kapsētā tuvie un mīļie nav aizmirsti. Ap kādiem rosās

atbraukušie tuvinieki, citas kopiņas jau aprūpētas, pievesta svaiga smilts, salikti ziedi,

citiem vēl būs jo līdz galvenajam notikumam vēl priekšā pāris dienu. Nav bažu arī

tiem, kuriem nav savu ziedu dārzā, jo afiša vēsta, ka šogad atkal pie Mālupes kapiem

būs lieliska iespēja iegādāties grieztos ziedus, pušķus, sveces un kapu vāzes.

Kapu svētki tie ir mīļi svētki, kad satiekas radi, draugi, paziņas un smeļ spēkus šajā

vietā, kur dvēseles runā. Mālupes kapsēta gaida svētkus tāpat kā katru gadu, jo

neviens nav aizmirsts. Vakarā danči, jo – ir jāpriecājas, kamēr esi dzīvs!