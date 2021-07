Lūdz pārskatīt tarifus un skaidrot dienesta auto lietojumu

Atsaucoties uz publikāciju “Uzskata, ka rīkojas nelikumīgi” 8. jūnija laikraksta numurā, redakcijā vērsās alūksniete (vārds redakcijas rīcībā), kura oponē skaidrojumam par AS “Alūksnes enerģija” valdes locekļa Mārtiņa Kaļvas darba automašīnas lietojumu. Ja notiekot tāda izšķērdība, viņa vēlētos arī pretimnākšanu iedzīvotājiem siltumenerģijas tarifa samazināšanā.

“Daudzi alūksnieši novērojuši, ka pašvaldības AS “Alūksnes enerģija” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva patiešām savu darba automašīnu, kas tomēr ir pirkta par uzņēmuma, tātad arī pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmumu maksājumiem par siltumenerģijas pakalpojumiem, jau gadiem ilgi lieto arī braukšanai no/uz Balviem, kur atrodas viņa mājas,” stāsta iedzīvotāja. “Siltumenerģijas patērētāji ļoti gaida siltumenerģijas tarifa samazinājumu. Tas varētu būt kaut par vienu līdz diviem centiem mazāks kā tagad, bet gadā kopumā tas būtu ietaupījums,” saka viņa.

Plāno pārskatīt tarifus

“Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai katru gadu tiek sniegti aktuālie dati par tarifa projektu, aizrādījumi nav saņemti un tarifi ir apstiprināti. Taču tuvākajā nākotnē akciju sabiedrība plāno to pārskatīt un rast iespēju samazinājumam,” stāsta M. Kaļva.

Lasītājas ieteikumu viņš gan sauc par nereālu, jo nav lietderīgi tērēt administratīvos resursus, lai samazinātu tarifu par vienu vai diviem centiem. “Siltumenerģijas tarifa aprēķina metodika mums nav piesaistīta kā, piemēram, “Rīgas siltumam”, kur tarifs atkarīgs no gāzes biržu indeksiem. AS “Alūksnes enerģija” izdevumi ir fiksēti, un mēs tarifu apstiprinām reizi gadā vai pat 4, 5 vai septiņos gados. Tas nozīmē, ja mēs tarifu pārstrādātu, tad tam būtu jāmainās būtiskāk nekā viena vai divu centu apmērā. To nevar mainīt katru dienu,” skaidro M. Kaļva.

Jārēķinās arī ar to, ka nepieciešami finanšu līdzekļi attīstībai. “Ir pilnveidotas esošās komunikācijas, izveidoti jauni pieslēgumi, un šim nolūkam arī ir nepieciešams papildu finansējums, taču tarifu pārskatīšanu plānojam,” sola M. Kaļva.

Darba automašīna ir darba instruments

Atbildot uz jautājumu par dienesta automašīnas lietošanu, M. Kaļva skaidro, ka to lieto, kā paredzēts – lai nodrošinātu viņa kā valdes locekļa pienākumu pildīšanu, un tas ir vairāk nekā tikai darba darīšanas Alūksnē.

“Kapitāldaļu turētājs ir noteicis dienesta automašīnai degvielas patēriņa normu, kas ir balstīta uz transportlīdzekļa rūpnieciskajiem datiem. Automašīna ir piešķirta amata pienākumu pildīšanai, un darba pienākumus es pildu nepārtraukti. Nevis tikai darba laikā, kā to varbūt vēlētos, bet arī ārpus tā. Pie tam, braucieni ir arī uz Balviem, Gulbeni, Rīgu… Līdz ar to braukšana ar dienesta automašīnu nav uz mājām, bet, pildot manus darba pienākumus noteiktajās likuma normās. Automašīna ir mans darba instruments tieši tāpat kā tālrunis, kas man piešķirts, un šos darba instrumentus es izmantoju tieši tik daudz, lai nodrošinātu savu pienākumu izpildi un darba nepārtrauktību,” stāsta M. Kaļva.

Ar darba automašīnu M. Kaļva gadā vidēji nobrauc 30 000 – 40 000 kilometru.

Arī iepriekšējā publikācijā par šo tēmu Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova apliecināja, ka M. Kaļvas darba automašīnai lietošanas un patēriņa limitu pārkāpumi nav konstatēti.