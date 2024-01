Lasītājus ļoti interesē maksas stāvvieta

Pēc laikraksta publikācijas par jaunizveidoto maksas stāvlaukumu Alūksnē, Pils ielā 64 raisījusies lasītāju diskusija, saņemam arī papildu jautājumus. SIA “Adlers” pārstāve norāda, ka stāvlaukuma būvniecības projekta noteikumi ir saskaņoti ar pašvaldības Būvvaldi.

Uz pilsētas ielām neizvieto

Vairāki autobraucēji nav apmierināti ar to, ka ceļa zīme par maksas stāvlaukuma norādi nav izvietota uz Pils ielas pirms iebrauktuves tajā, lai to laicīgi varētu pamanīt. “Tad transporta līdzekļa vadītājam būtu iespēja jau laicīgi novērtēt šo iespēju un izlemt, izmantot šo stāvlaukumu savas automašīnas novietošanai vai nē,” raksta kāds interesents. “Norādes zīmei pēc Ministru kabineta noteikumiem izliktai uz Pils ielas nav jābūt. Iedomājieties, ja pirms katra stāvlaukuma uz ielas būtu izliktas šādas zīmes un vēl papildzīmes, pilsētas transporta kustība nebūtu saprotama. Stāvlaukuma būvprojekts bija jāsaskaņo ar pašvaldības Būvvaldi, tajā norādīta arī ceļa zīmju atrašanās vieta. Savukārt informatīvās zīmes, kurās paskaidrota stāvēšanas un samaksas kārtība, ir iekšējās zīmes, kuras, kā nosaka Ministru kabineta noteikumi, nekad neizvieto uz ielas pusi,” atbildot uz jautājumiem, skaidro SIA “Adlers” valdes locekle Sanita Adlere.

Fiksēs arī piecas minūtes

Daži alūksnieši apšauba publikācijā minēto faktu, ka aplikāciju “Mobilly” pārstāvošā kompānija, ar kuru SIA “Adlers” noslēdzis līgumu arī soda rēķinu izrakstīšanai par stāvēšanai izmantoto neapmaksāto laiku, ir tiesīga to darīt. “Jā, firma ir tiesīga to darīt gadījumos, ja laukuma lietotājs ir atradies privātā teritorijā, neskatoties uz to, vai viņš ir atbraucis no pagastiem vai citurienes, vai dzīvo tepat, kaimiņmājā. Šāda rīcība ir administratīvi sodāma. Tā norādīts laukuma lietošanas noteikumos. Sods tiks piemērots arī gadījumā, ja lietotājs būs tur uzturējies kaut vai piecas minūtes ilgāk par norādīto bezmaksas stāvēšanas laiku. Kā jau norādīju iepriekšējā publikācijā, laukumā izvietotas videokameras, kuras elektroniski reģistrēs ikvienu automašīnu un tās valsts numura zīmi, fiksēs iebraukšanas, izbraukšanas laiku,” saka S. Adlere.

