Kādēļ izdevumu aile nav atšifrēta?

Redakcijā saņēmām vēstuli no kādas mūsu laikraksta lasītājas, kura interesējas par SIA “Alūksnes nami” izrakstītajos rēķinos norādītajiem namu apsaimniekošanas kopējiem izdevumiem.

Par katru jautājumu zvanīt?

“SIA “Alūksnes nami” izrakstītajā rēķinā ir kopējā mājas apsaimniekošanas naudas izdevumu aile, kur parādās tikai iztērētā naudas summa. Vai tad mājas iedzīvotājiem ik mēnesi nav jāzina, kas tieši paveikts par šo summu? Kāpēc tā nav atšifrēta? Ko nozīmē sadaļa “Pārējie izdevumi”? Kad interesējos “Alūksnes namos”, kādēļ tā, atbildēja, ka uzņēmumam esot tāda veidlapa, kuru nevar nomainīt, un šajā trūkst vietas atšifrējumam. Vai tas ir pietiekams attaisnojums? Tēriņiem taču jābūt caurspīdīgiem. Protams, man atbildēja, ka visu, ko vēlos zināt, varu noskaidrot, piezvanot uzņēmuma darbiniekiem. Vai tiešām nav vienkāršāk atšifrēt, lai visiem skaidrs, nevis man un varbūt arī citiem katru mēnesi zvanīt, lai to noskaidrotu?” jautā kādas daudzdzīvokļu mājas Alūksnē, kuru apsaimnieko SIA “Alūksnes nami”, iedzīvotāja.

Uzskata, ka informācija ir pietiekama

SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks uz šo jautājumu atbild: “Uzskatām, ka rēķinos uzrādītā informācija par mājas izdevumiem ir pietiekama, lai gūtu kopējo priekšstatu par galvenajām izdevumu pozīcijām un to īpatsvaru: teritorijas uzkopšana, tehniskā apkope un remontdarbi, avārijas dienesta darbi, mājas pārvaldes izdevumi, kā arī pārējie izdevumi. Katra no šīm izdevumu sadaļām sastāv vēl no vairākām apakšsadaļām, veikto darbu aktiem, ārpakalpojumiem, ko visu nevar iekļaut un atspoguļot vienā rēķinā, lai tas būtu pārskatāms. Ja kāds no iedzīvotājiem patiešām vēlas uzzināt apsaimniekošanas rēķina sadalījumu vēl sīkāk, SIA “Alūksnes nami” ir atvērti jautājumiem, paskaidros un pamatos jebkuru uzrādīto izdevumu pozīciju arī sīkāk,” skaidro R. Bisenieks.

Viņš norāda – salīdzinot ar kaimiņu novadu apsaimniekotāja uzņēmuma izrakstītajiem rēķiniem, SIA “Alūksnes nami” iedzīvotājiem, viņaprāt, sniedz pietiekami plašu informāciju par katras mājas izdevumiem. “Vienā no kaimiņu novada ēku apsaimniekotāja izrakstītajiem rēķiniem redzamā papildu informācija aprobežojas tikai ar mājas pieejamajiem finanšu līdzekļiem konkrētajā mēnesī. Nav uzrādītas ne lielākās izdevumu pozīcijas, ne mājas kopējais parāds,” saka R Bisenieks.

SIA “Alūksnes nami” rēķinos uzrādītās izdevumu pozīcijas:

• Teritorijas uzkopšana: sētnieka darba izmaksas, lielgabarīta atkritumu izvešana, zāles, lapu, zaru transportēšana, materiāli, inventārs, zāles pļaušana, sniega tīrīšana ar tehniku un cits;

• Tehniskā apkope un remontdarbi: ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, elektroapgādes sistēmu remontdarbi un apkopes, avārijas dienesta nodrošināšana un avārijas remontdarbi, mājas konstruktīvie elementi, piemēram, durvis, logi;

• Pārvaldes izdevumi – administratīvie izdevumi par pārvaldīšanas obligāti veicamo pienākumu izpildi, atlīdzība par pārvaldīšanu;

• Pārējie izdevumi: piemēram, zemes nomas maksa, mājas kredīti, apdrošināšana.

SIA “Alūksnes nami” katru mēnesi sagatavo un izsūta aptuveni 2400 rēķinus.

Ar jautājumiem par izdevumiem vai citām neskaidrībām

“SIA “Alūksnes nami” var vērsties rakstiski info@aluksnesnami.lv, zvanot uz informācijas tālruni 64321694 vai klātienē Rūpniecības ielā 4.