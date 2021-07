Parkā zied Alantes

Pirmo reizi Alantes ieraudzīju, kad manas darba gaitas iesākās, tolaik Alūksnes rajonā. Tas sakrita ar to laiku, kad tuvojās kapusvētki. Toreiz skatījos vienkāršajos ziedos, no kuriem nāca zemes spēks, cēlums un tas, mani ļoti saviļņoja. Tā gadu no gada jau apciemojot Alantes, zinu, ka tuvojas kapusvētki. Vai spīd saule kā šogad visai dāsni vai arī lietaināka vasara Alantes pilda savu misiju. Tām vienalga, kāds noskaņojums cilvēkos valda tās zied, gaida ciemiņus un klausās ezera viļņu čalās.

Atbrauc uz Alūksni ciemos,

Parkā, kad Alantes zied!

Sirds kūleņos patiesā priekā

Un negribēs projām vairs iet…

Mājās nākot jauniem spēkiem, apstājos arī pie vienas mājas un jau citām acīm ieraudzīju kopto puķu dārzu. Paldies Alantēm! Kur slēpjas viņu spēks? Izrādās, ka Alantes ir sens ārstniecības augs, zināms jau no Hipokrata laikiem(430.- 375.g.pirms mūsu ēras, mūsu valstī to farmakoloģijā neizmanto, bet tas daļēji tiek kultivēts kā krāšņuma un nektāra augs.