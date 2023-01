Gandrīz iedzīvojas soda naudā

Redakcijā vērsās kāds Balvu novada iedzīvotājs kurš apmeklējis Alūksnes poliklīniku jeb SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” Alūksnē, Vidus ielā 1, un bijis pārsteigts par veidu, kā tur izvietota ceļa zīme, kas apzīmē invalīdu stāvvietu.

“Esmu izbraucis visu Eiropu un tikai Alūksnē var ieraudzīt tādus brīnumus ar ceļa zīmēm!” tā savu stāstu sāk balvenietis Jānis.

Alūksnes poliklīniku viņam jau nācies apmeklēt, tādēļ tāpat kā agrāk, braucot no Balviem, piebraucis pie tās no Tirgotāju ielas puses, novietojis automašīnu Vidus ielā un devies uz medicīnas iestādi.

“Tikai iznākot no poliklīnikas pamanīju, ka esmu novietojis automašīnu tieši zem invalīdu stāvvietas zīmes. Tā taču uzlikta galīgi šķērsām! To var ieraudzīt tikai pretskatā. Autovadītāji to piebraucot nemaz nevar pamanīt. Jā, nu, kad jau zini šo faktu, tad, saprotams, tur auto neliksi, bet pirmo reizi var “iekrist” katrs. Labi, ka šoreiz tiku sveikā cauri un policija to nepamanīja, citādi būtu iedzīvojies sodā, bet nudien nejūtos vainīgs, ka neesmu pamanījis tik muļķīgi uzstādītu zīmi,” sūrojas autovadītājs.

Jānis stāsta, ka ir apzinīgs šoferis jau 45 gadus un līdz šim nav būtiski pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, īpaši jau ne tik rupji – nostājoties invalīdiem paredzētā stāvvietā. Tādēļ viņa sašutums esot dubultliels. “Uzrakstiet par to savā laikrakstā, tur kaut kas ir jādara,” iesaka balvenietis.

Zvanītājam paskaidrojām, ka par šo tēmu laikrakstā jau esam rakstījuši, jo uz to, ka ceļazīme nav labi saskatāma, norādījuši arī citi autovadītāji. Tāpat raisījusies diskusija par to, vai šajā vietā, kur autostāvvietu jau tā trūkst, nepārtraukti pieejama stāvvieta invalīdiem būtu lietderīga. Izskanējis ierosinājums ceļa zīmei uzstādīt tās darbības laika ierobežojumu.