Foto: Alūksnes daudzdzīvokļu kāpņu telpās aģitē pret “Covid-19” vakcināciju

Laikraksta redakcijā griezušies vairāki lasītāji, kuri ziņo par to, ka nedēļas nogalē Alūksnē, daudzdzīvokļu namu pastkastēs un kāpņu telpās parādījušies aģitējoši materiāli pret vakcināciju.

Uz informatīvām lapiņām uzdrukāti, it kā, no cilvēku īsziņu sarakstēm atvasināti viedokļi, apgalvojumi, piemēram, “Man šodien atsūtīta balss ziņu, ka Rēzeknē pārpildīta reanimācijas nodaļa ar cilvēkiem pēc potes saņemšanas… Saudzējiet sevi un ģimeni!”



Ja iedzīvotājiem ir aizdomas vai zināmas personas, kuras izplata šo informāciju un iznēsā lapiņas pa daudzdzīvokļu namiem, aicinām sazināties ar laikraksta redakciju – +371 26410083. Vai sazinoties Facebook.com “Alūksniešiem.lv/ Alūksnes un Malienas Ziņas” lapā, vai Instagram: @aluksnesunmalienaszinas.