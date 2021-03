Dzīve lielceļa malā nevienu neinteresē

Laikraksta redakcija pagājušajā nedēļā saņēma telefonzvanu no “Pauliņu” mājas iedzīvotājas Māras Roziņas Ziemera pagastā, kurā viņa pastāstīja par slikto ceļa Alūksne – Ziemeri – Veclaicene stāvokli.

Atbildīgās amatpersonas no atbildes izvairās un redakciju pēc tās novirza VASIA “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas nodaļā.

Tur uzzinām, ka ceļa vērtēšana veikta un, no malas skatoties, viss ir kārtībā, bet, kā ir cilvēkiem dzīvot šī ceļa malā, pārvietoties pa to ikdienā, tas nevienu neinteresē.



