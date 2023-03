Iela apēda cilvēku straumi

Palika tie, kuri neaizlidoja

Balta dūja pienāca pie manis

un teica – esot dvēsele

no ielas

no turienes

Ar spārnu tā glāstīja rītu

Un gludināja spītu

No ielas no

turienes

Es pacēlos spārnos, lai satvertu tevi

No rīta

no turienes

no dvēseles spīta

no ielas – šodienā…