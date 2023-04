Dievs ir tepat mūsu Alūksnē, mūsu novadā

( pārdomas pēc brīnumjaukas pastaigas otrajās Lieldienās pa Alūksni un tās apkārtni)

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Par to pārliecinājos atkal no jauna, 10. aprīlī izejot saules pielietajās, sakoptajās ielās. Mani sveicina Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca, un saprotu, ka es nekad nebūšu pilnība, jo augstāk par mani stāv baznīcas staltais tornis, no kura dzied Gailis, bet ar sirdi ticu, ka Dievs ir tepat. Brīnums ir noticis! Tumsas vara lauzta, Daba pamodusies, pretī nāk smaidīgi cilvēki, bērni. Ir taču otrās Lieldienas, prieku un gaviļu diena, bet tā pavadīs visu nedēļu jo 16. aprīlī būs pareizticīgo Lieldienas. Eju pamazām tālāk un priecājos par ziediem, redzēto iemūžinu. Beidzot esmu uz jaunā tilta, skan mūzika. Nonāku pie vidus ezera, un tur mani sveicina gulbju pāris, tad ir Templītis, kur atkal sveicienu saņemu no dzeltena tauriņa – pirmā šogad, un kur tad vēl vizbulītes! Visur rosība, prieks par to. Jau tagad varu sacīt, ka jauniešiem ir, kur likt brīvo laiku, tāpat vecākiem ar bērniem, ir, kur aizvest ciemiņus. Skaisti un vienkārši! Sakoptība. Ja es būtu pirmo reizi Alūksnē, noteikti gribētu te atkal atbraukt. Eju gar pilsdrupām, un arī te ir padomāts par cilvēkiem, uzliktas brīdinājuma zīmes. Nekas vairs nešķiet lieks, pat jaunais topošais informācijas centrs iederas pilsētas vidē. Gluži otrādi, jo ir labā vietā ar skatu uz ezeru.

Eju un domāju – brīnums jau ir tas, ka sniegs nokusa un Lieldienas atnāca siltas un saulainas. Mūsu novadā ir daudz skaistu vietu un daudz jauku tradīciju, arī Lieldienām veltītas. Atzinīgi novērtēju mūsu novada abu sociālās aprūpes centru darbu, Lieldienas sagaidot. Tur viss tika darīts ar mīlestību par prieku iemītniekiem. Protams, arī ikdienā abi centri domā par saviem aprūpējamiem, bet uz svētkiem īpaši.

Ja nu kādu vēl tas neapmierina un gribētu pasūdzēties tālāk, tad tas jau līdzinātos Jūda nodevībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atgriežos mājās saules sasildīta, ar pusplaukušiem ievu zariem un vizbulītēm rokās.

Bet galvenais – ar prieku sirdī un atziņu, ka nekur nav tik jauki, kā mūsu pusē – Alūksnē, mūsu novadā, kur dzied gaiļi pilsētas nomalē, bet pāri visam kā sargs baznīcas gailis, jo Dievs ir tepat un aicina darīt, labos darbus.