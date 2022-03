Ceļš uz uzpildes staciju kritiskā stāvoklī

Kāda alūksniete vērsās redakcijā ar lūgumu skaidrot, kādēļ degvielas uzpildes stacijā “Latvijas Nafta” Alsviķu pagasta “Aizupītēs” nerūpējas par saviem klientiem. “Izbraucamais ceļš ir vienkārši nelietojams, baidos braukt, jo var sabojāt automašīnu. Tagad transporta kustība, aizklājot ceļa zīmi “Iebraukt aizliegts” organizēta pa vienu uz to pašu ceļu uz abām pusēm. Arī šis ceļš ir izbraukāts, atkusnī iebrauktās rises tagad ir sasalušas un apgrūtina pārvietošanos. Varbūt kustību šajā vietā būtu nepieciešams organizēt ar citām ceļa norādes zīmēm?” domā alūksniete Kristīne.

Izbraucot uz vietas, konstatēju, ka gan iebraucamais, gan izbraucamais ceļš patiešām ir ļoti sliktā stāvoklī. Degvielas uzpildes stacijas vadītāja no komentāriem laikrakstā atteicās, tādēļ vērsos pie “Latvijas Nafta” vadības.

“Kā zināms, Alūksnē šogad bijusi īpaši sniegota ziema, kas skārusi arī “Latvijas Nafta” filiāles teritoriju. Sniegotajās dienās pēc mūsu iespējām esam organizējuši degvielas uzpildes stacijas piebraucamā ceļa un laukuma tīrīšanu ar speciālo tehniku. Līdz 25. datumam februārī vien tas darīts 12 reizes,” skaidro uzņēmuma mārketinga daļas vadītājas Zane Vītola. Laika apstākļi darījuši savu – vēlāk izkausētais un izbraukātais sniegs aukstajās naktīs sasalis. “Papildus tam, smagās automašīnas, izmantojot piebraucamo ceļu, šajos nepateicīgajos laika apstākļos situāciju nav atvieglojušas, bet tieši pretēji – bojājušas ceļu vēl vairāk. Izbraukātās un sasalušās rises un bedres likvidēt vairs nav mūsu spēkos,” norāda Z. Vītola.

Lai maksimāli uzlabotu esošo situāciju, uzņēmums organizējis ne tikai tīrīšanu no sniega, bet ir arī aizsegta ceļa zīme, kas iepriekš aizliedza izbraukt no degvielas uzpildes stacijas pa citu iebraucamo ceļu. “Šis ceļš ir daudz labākā stāvoklī, tādēļ aicinām izmantot to. Jāpiebilst, ka zemes daļa, uz kuras atrodas iebraucamais ceļš, ir citas fiziskās personas īpašums, un tā pamata segums ir izteikti bojāts. Tas rada grūtības izbraukt ceļu šādos ziemas apstākļos. Taču, lai arī ceļš nav uzņēmuma “Latvijas Nafta” īpašums, bet tiek izmantots, lai piekļūtu arī degvielas uzpildes stacijai, esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai to koptu un uzturētu, un mūsu klienti varētu nokļūt pie mums,” atzīst uzņēmuma mārketinga daļas vadītāja.