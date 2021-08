Bānīša svētkos neievēro distanci

Pēc 4. augustā notikušajiem Bānīša svētkiem Alūksnē redakcijā vērsās svētku apmeklētājs, kurš pauda kritiku par to, ka šajā pasākumā netika ievēroti epidemioloģiskās drošības noteikumi. “Lielas cilvēku masas bija cieši kopā, baudīja kūkas un citus atrakcijās piedāvātos gardumus, neievērojot nekādu distanci. Savukārt policiju nekur nemanīja. Vai policijai nebija uz redzēto jāreaģē?” jautā arī kāda aculieciniece, kuras vārds ir redakcijas rīcībā.

Nav informācijas

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Alūksnes iecirkņa priekšniece Valda Gibala – Lesiņa skaidro, ka sabiedrisko kārtību Bānīša svētku laikā nodrošināja Alūksnes novada pašvaldības policija. “Ņemot vērā to, ka pašvaldības policija atradās pasākuma norises vietā Alūksnes pilsētā, Valsts policija savus resursus novirzīja darbam pārējā Alūksnes iecirkņa apkalpojamā teritorijā. Neskatoties uz to, vairākas reizes policijas patruļa tika pietuvināta Bānīša svētku norises vietai, kā rezultātā pret divām personām tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par pārkāpumiem sabiedriskās kārtības jomā. No sabiedrības pārstāvjiem Valsts policija nav saņēmusi informāciju par pārkāpumiem pasākuma norises laikā,” stāsta iecirkņa priekšniece, atgādinot, ka par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu atbildīgs ir pasākuma organizators.

Tik, cik atļauj kapacitāte

Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons noliedz apgalvojumus, ka pašvaldības policija nav kontrolējusi pasākuma norisi. “Tik, cik liela ir pašvaldības policijas kapacitāte, tik arī mēs varam nodrošināt savu klātbūtni sabiedriskos pasākumos un kontrolēt kārtību, tostarp epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. Bānīša svētku norises vietā bija divi pašvaldības policisti, pavisam esam trīs, turklāt todien tikko bija noslēdzies pikets centrā, kur arī bija nepieciešama policijas klātbūtne, tā kā strādājām visas dienas garumā,” skaidro A. Tomsons.

Pašiem jāuzvedas atbildīgi

Viņš piekrīt, ka cilvēku masas pasākuma norises vietā bijušas lielas, līdz ar to neizpalika cieša līdzās būšana. “Situācija parāda to, kā sabiedrība attiecas pret drošību, tostarp sanitāro. Iedzīvotājiem minētās prasības tiek nepārtraukti skaidrotas, atgādinātas, taču acīmredzot, ja katram nepieliek klāt policistu, tad par tām aizmirst. Bara instinkts vai liels svētku prieks, un cilvēki aizmirst par distanci. Mums nepietiek cilvēkresursu, lai katram aizrādītu, brīdinātu, arī pašiem apmeklētājiem jābūt atbildīgiem. Kas gan tie būs par svētkiem, ja desmit policisti būs uz divdesmit apmeklētājiem,” spriež A. Tomsons. Jautāts par fiksēto pārkāpumu raksturu, viņš informē, ka konstatēti valsts noteikto epidemioloģisko prasību pārkāpumi, bijuši cilvēki reibumā sabiedriskā vietā, konstatēti arī vairāki satiksmes noteikumu pārkāpumi, piemēram, transportlīdzekļu novietošana neatļautās vietās.

Uzreiz jāzvana policijai

Pašvaldības policijas pārstāvis rosina sabiedrību būt atbildīgiem – pašiem ievērot noteikumus, aizrādīt tiem, kuri neievēro, kā arī vērsties policijā. “Par pārkāpumiem ir jāziņo to fiksēšanas brīdī, nevis vēlāk jāzvana uz redakciju. Ja šķiet, ka kaut kas tiek pārkāpts, jāzvana 110, lai šo zvanu var fiksēt un iespējamā pārkāpuma novēršanai operatīvi pieslēgt Valsts policiju vai pašvaldības policiju. Citādi tas ir un paliek subjektīvs kāda cilvēka situācijas novērtējums,” saka A. Tomsons.