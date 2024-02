Vidzemniekiem svarīgākie virzieni kultūrā

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) gada nogalē organizētā aptauja, lai

noskaidrotu vidzemnieku viedokli par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā

nākamajam gadam, ir kļuvusi par tradīciju. Gandrīz mēnesi, tiešsaistē aizpildot

aptaujas anketu, vidzemnieki varēja balsot par to, kas, viņuprāt, būtu svarīgs

kultūras jomā Vidzemē 2024. gadā. Trīs vislielāko balsotāju atbalstu saņēmušie

kultūras virzieni tiks iekļauti Kultūras programmas projektu konkursa nolikumā.

Kā informē Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Kaķe, aptaujā atbildes sniedza 445 cilvēki. Atbildes apliecina, ka vidzemnieki par svarīgāko

kultūras dzīvē ir atzinuši, pirmkārt, Vidzemei raksturīgā nemateriālā kultūras

mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (220 jeb 17,5 % respondentu), otrkārt,

sabiedrības līdzdalību kultūras procesā – kvalitatīvas kultūras norises vietējo kopienu

veidošanai (208 jeb 16,5% respondentu), treškārt, profesionālās nacionālās un

starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē (171 jeb 13,6 % respondentu). Aptaujas

respondenti pārstāv gandrīz visu Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritoriju.

Respondenti varēja arī brīvā formā rakstīt par to, kam, viņuprāt, būtu jāpievērš

uzmanība un kas būtu jānosaka par prioritātēm kultūrā šogad. Vidzemnieki uzsvēra, ka

jādomā par kultūrvides attīstību – lauku teritoriju kultūrtelpu aktīva darbība, vides

pieejamība dažādām sabiedrības grupām, novadpētniecība, kultūras un valstiskuma

apziņa, kultūras procesu nozīme sabiedrības un teritorijas ilgtermiņa attīstībā.

Vidzemnieki aktīvi piedalījās aptaujā, un paustie viedokļi bija pārdomāti.

Jau iepriekš ziņots, ka “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023”

konkursā tika iesniegti 116 projektu pieteikumi par kopējo finansējuma summu 525

998,20 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 59 projekti, to realizācijai tika

sadalīti 172 050,00 eiro. Vienam projektam pieprasītais finansējums nedrīkstēja

pārsniegt 5% no “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu

konkursa pieejamā finansējuma, t.i., 8602,5 EUR.