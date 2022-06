Vasaras vidus koncerts “klausies / ne: satiktie” Ērmaņu muižā

Sestdien 25. jūnijā 18.00 Ērmaņu muižas Vasaras vidus koncertā spoken word jeb runātās dzejas un improvizētās laikmetīgās džeza mūzikas projekts “klausies / ne: satiktie” – Aleksandra Line (dzeja), Edgars Cīrulis (klavieres) un Ēriks Miezis (vibrofons).

Programmā “ne/satiktie” skan mūzikā un dzejā ietērpti stāsti par cilvēkiem, kurus mēs esam vai neesam kādos dzīves brīžos satikuši. Tie ir mūsu draugi, kaimiņi, kolēģi vai paziņas, kāds nejaušais telefonsarunas adresāts, bērnības elks vai jaunības kļūda. Pavisam iespējams, kādu no šo stāstu varoņiem esam tikai nosapņojuši, un pavisam iespējams, kāds no viņiem ir tikai rēgs, kura klātbūtne ir teju fiziski jūtama mūsu ikdienas gaitās. Kāds no dzīvē satiktajiem cilvēkiem turpina dzīties mums pakaļ fantāzijās, bet kādu no nesatiktajiem tik izmisīgi gribās beidzot iepazīt un paturēt blakus. Reizēm tie satiekas vienā laikā un telpā – un reizēm tie vienkārši esam mēs paši.

Aleksandra Line – dzejniece, Latvijas Radio interneta satura redaktore, ierakstu kompānijas “SKANi” mediju speciāliste, JVLMA vieslektore. Dibinājusi elektronisko džeza mediju “JAZZin.lv”, uzsākusi Latvijā UNESCO Starptautiskās Džeza dienas, vada Latvijas pārstāvniecību Eiropas džeza notikumā “jazzahead” Brēmenē. Raksta žurnālam “Mūzikas Saule” un “JAZZin.lv”. Raksta vārdus pašmāju komponistiem un izpildītājiem. Spoken word jeb runātās dzejas un improvizētās mūzikas projekts klausies (debijas albums “17” nominēts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons” kā gada labākais džeza albums). 2021. g. iznācis otrais albums “9”.

Edgars Cīrulis – komponists, pianists, aranžētājs. Studējis JVLMA un Olborgas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Darbojas džeza un laikmetīgās mūzikas žanros. Sadarbībā ar mūziķiem no Latvijas, Dānijas, Itālijas un ASV izlaidis pasaku grāmatu un disku “Aisma”. 2016. g. iznācis ansambļa “Ainavisti” albums “–”. Darbojas “Equanimity Trio”. Uzstājies kopā ar mūziķiem: Marks Dresers, Julia Silvera, Mariuss Ungureanu, Jespers Lovdals, Roks Zubovs, Ahto Abners un citi. Piedalījies projektos Kenneth Dahl Knudsen’s Orchestra, UNIT, Skaggerak, festivālos “Saulkrasti Jazz”, “Rīgas Ritmi”, “Baltic Breeze”, “Den Blaa Festival”, “Festivalul Capitalelor Natiunilor Centenare”. 2020. gadā nominēts Lielajai mūzikas balvai kā Gada jaunais mākslinieks.

Ēriks Miezis – sitaminstrumentālists, vibrofonists, komponists un aranžētājs. Studējis JVLMA un Bāzeles Mūzikas akadēmijā. Darbojas džeza un akadēmiskās mūzikas žanros. Piedalījies projektos “Ainavisti”, “Serendipity” un “KonBrio”. Komponējis ansamblim “Trio Tresensus” programmai festivālā “Sansusī”. Raksta žurnālam “Mūzikas Saule” un “JAZZin.lv”, vada jauno mūziķu meistarklases.