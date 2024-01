Uzsāk gadu ar gaismu līdzās

Alūksnes novada muzejs līdz pat Zvaigznes dienai interesentus aicināja uz izglītojošu nodarbību “Ziemassvētku gaismā iemirdzas pilis un būdiņas”. Tajā ikviens varēja ļauties radošām izpausmēm – izgatavot sev gaismas lukturīti un uzrakstīt kādu īpašu apņemšanos jaunajam gadam.

Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa stāsta, ka gaismas tēma nodarbībām izvēlēta tādēļ, ka Ziemassvētku laiks un Jaunā gada sagaidīšana ikvienam saistās ar gaismu un katrs vēlas uzsākt jauno gadu ar gaismu savā dzīvē. “Svarīgi, lai ir gaisma, kuru varam redzēt savām acīm, savām sirdīm un kuru varam dot arī citiem,” teic J. Baldiņa.

Nodarbības praktiskajā daļā tika gatavots lukturītis burciņā un rotāts ar ziemas motīviem. Šādu lukturīti var izveidot ikviens savās mājās, jo to darina no vienkāršas burciņas, izrotājot un uzlīmējot ar PVA līmi dažādus no papīra izgrieztus ornamentus, un noslēgumā apsienot lentīti.

Nodarbības apmeklētāji uzzināja arī to, kā veidot domu kartīti. Proti – tā ir īpaša savu apņemšanos pierakstīšana kartītē, kuru J. Baldiņa iesaka ielikt aploksnē un gada laikā vairākas reizes atvērt, lai pārliecinātos, kuras no vēlmēm vai kuras apņemšanās jau ir izpildītas, bet kuras vēl jāīsteno. “Dažreiz vēlmju piepildīšanai paiet vairāk kā viens gads, un tas nekas, bet ir būtiski ieceres un sapņus pierakstīt, jo tā ir tāda sava veida plānošana un vēlmju materializēšana,” teic J. Baldiņa un novēl ikvienam šo gadu sākt ar gaismu – veidojot to sev apkārt un glabājot sirdī.