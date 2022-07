Trešajos Vispasaules Malēniešu svētkos – ekskluzīva Malēnijas vīza un puna spēles turnīrs

Foto: jaunlaicenesmuzejs.lv

30. jūlijā Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā notiks III Vispasaules Malēniešu svētki “Kā smuki esam, tā smuki esam”. Pasākums ir īsta kvadrinnāle, jo tik plaša malēniešu pulcēšanās notiek tikai reizi četros gados. Šogad svētkos vairākas īpašas norises, tostarp, deju uzvedums “Malienas mantojums”, Malēnijas nacionālās īpatnības kāršu spēles “Puns” turnīrs un – tikai šajos svētkos veiklākajiem būs iespēja pretendēt uz Malēnijas vīzu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Malēnija ir viena no latviešu vēsturiskajām zemēm, kas iezīmēta arī Latviešu vēsturisko zemju likuma Latvijas kultūrvēsturiskā iedalījuma kartē. Striktas robežas Malēnijai nevar novilkt, bet uzskatāms, ka malēnieši dzīvo Alūksnes novada teritorijā, daļā Gulbenes novada, Apes pilsētas un Apes lauku teritorijā, kā arī daļēji Balvu un Viļakas pusē. Svētkos pulcēties mīļi aicināti visi malēnieši no tuvienes un tālienes un ikviens, kas vēlas tuvāk iepazīt malēniešus un uzzināt viņu patieso dzīves gudrību.

Izdejos Malienas pusei raksturīgos dančus

Evita Zeile, Jaunlaicenes muižas muzeja “Malēnieša pasaule” izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste uzsver, ka malēniešu dzīves būtība ir radīt prieku no nekā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Malēnietis pats prot priecāties par mazām lietām un viņam patīk, ka priecājas arī pārējie. Viena no malēnieša būtiskākajām iezīmēm ir radošums – dzīvojam nomaļā vietā, tālu no lielām pilsētām, kur ir mazāk pieejami dažādi resursi, tādēļ malēnietim jāspēj radīt lietas no esošiem resursiem. Malēnieši ir zinātkāri eksperimentētāji – viņiem patīk izmēģināt kaut ko jaunu. Ja malēnietim prātā ienāk kāda ideja, viņam to noteikti vajag izmēģināt, pat, ja apkārtējie saka, ka tas neizdosies. Malēnietim piemīt arī savdabīga humora izjūta, tādēļ viņi ar prieku stāsta par saviem piedzīvojumiem, – malēniešus raksturo E. Zeile.

Svētkus Jaunlaicenes muižas parkā ieskandinās un svētku gaisotni iekustinās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Dienas garumā estrādē uzstāsies novada amatierkolektīvi, kas koncerta “Ko tu smukam padarīsi” divās tūrēs parādīs malēniešiem raksturīgāko daiļradi.

Vakarā deju uzvedumā “Malienas mantojums” novada deju kolektīvi un folkloras kopas izdejos Malienas pusei raksturīgākos danču ritmus un soļus. Šis uzvedums tapis ar Latvijas Nacionālā kultūras centra un Alūksnes novada pašvaldības atbalstu. Nostāsti vēsta, ka malēnieši vienmēr visu darījuši pa savam un arī danči tiem bijuši īpatnēji, ar pierobežai raksturīgiem soļiem un mūziku, jo veidojušies, ietekmējoties no Latgales, Igaunijas un Krievijas tradicionālās kultūras. Pērn rudenī tapa deju uzveduma videoieraksts, ko videoversijā bija iespēja noskatīties šī gada sākumā. Nu beidzot būs iespēja dejotājiem to izdejot un skatītājiem noskatīties bez ierobežojumiem. Malēnijas pusei raksturīgās dejas veidojuši horeogrāfi Iluta Mistre, Dace Smirnova, Ilze Mažāne, Reinis Rešetins, Jānis Purviņš, Taiga Ludborža, Guna Ezermale, Gunta Skuja un arī uzveduma mākslinieciskā vadītāja Lāsma Skutāne, mūziku aranžējuši Juris Kaukulis, Juris Vaivods, Sniedze Jansone un citi pazīstami mūziķi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vēlāk iepazītos deju ritmus un soļus varēs izmēģināt lustēšanās pasākumā “Smuks ar skaistu satikās” kopā ar novada muzikantiem un grupām “Savējie”, “Zigmārs&draugi”, “Putukvass”, “Virāža”, “Uldis&draugi”, “Gunārs un Zane”.

Pirmo reizi – Malēnijas nacionālās īpatnības kāršu spēle “Puns”

Malēnieši ir azartiski, tādēļ svētku rīkotāji aicina visus kāršu spēles “Puns” pratējus piedalīties īpašajā svētku turnīrā. Puns ir azartiska, malēniešu izdomāta kāršu spēle. Šajos svētkos puna spēles turnīrs norisināsies pirmo reizi un ikvienam interesentam ir iespēja tajā piedalīties vai arī kļūt par līdzjutēju spēlētājiem. Aicinām iepazīties ar spēles noteikumiem: https://aluksne.lv/wp-content/ uploads/2022/06/Puns.pdf .

Puna spēle šoreiz tiks organizēta pēc “Saļņu” māju noteikumiem. Jurģis Ābele no “Saļņu” mājām, pēc kura iniciatīvas turnīrs notiks, saka, ka šī kāršu spēle radusies pirms vairāk nekā 150 gadiem un tā tiek spēlēta Alūksnes pusē līdz pat Balviem un Gulbenei. Dažādās vietās spēle var atšķirties ar punktu pierakstīšanas un skaitīšanas veidu, jo katrai mājai bijusi sava, atšķirīga punktu skaitīšanas sistēma. Spēlē piedalās četri spēlētāji, kas spēlē komandās – pāros pa divi.

– Tā ir tik azartiska, ka, ja sāk spēlēt pusdienas laikā, tad darbi tiek likti malā un spēle turpinās līdz vakaram, bet, ja sāk vakarā, tad spēle beidzas tikai no rīta. Pieaugušie parasti spēlēja līdz pieciem rītā un tad uzreiz devās pļaut zāli. Mums, mazajiem, galvenais mērķis bija izcīnīt, lai arī mums atļauj līdz diviem, trijiem naktī sēdēt pie galda, skatīties spēli un piedalīties saviesīgajā daļā – jo tā spēlē ir pāri visam. Puns savā ziņā ir “Zoles” un “Duraka” apvienojums – no tām abām radusies šī azartiskā spēle. Raksturīga puna spēles sastāvdaļa ir lielīšanās process – dalībnieki lielās par to, cik daudz katram ir trumpju. Bet ar lielīšanos nedrīkst pārcensties, jo pēc malēniešu kārtības – ja esi lielījies par daudz, tiec patriekts no galda, jo tik traki lielīties nav pieņemts pat malēniešiem, – spēli skaidro J. Ābele.

Malēniešus svērs, mērīs un naskākajiem piešķirs ekskluzīvo Malēnijas vīzu

Visas dienas garumā muižas parka teritorijā notiks amatnieku andele, kur varēs iegādāties dažādus malēnietim raksturīgus labumus, ikviens varēs parakstīties Malēniešu Goda grāmatā, bet naskākajiem būs iespēja tikt pie īpašas, tikai šajos svētkos pieejamas, Malēnijas vīzas. Malēniešus un, protams, arī pārējos viesus svērs, mērīs, pārbaudīs līdzsvaru un aicinās piedalīties citādās malēniešiem raksturīgās izdarībās. Savukārt Jaunlaicenes muižas muzejā “Malēnieša pasaule” būs aplūkojama 20. gadsimta tērpu modes izstāde “Kā smuki esam, tā smuki esam”.

Malēniešiem piemīt savdabīgs humors un patīk jokoties, tādēļ muižas parka teritorijā svētku apmeklētāji varēs labvēlīgi pasmieties par sevi un saviem draugiem, lūkojoties greizajos spoguļos. Protams, svētkos varēs iegādāties un nobaudīt arī Malēnijas tradicionālo godu ēdienu – profitroļus.

Malēniešu radošumu un daiļradi varēs iepazīt novadnieku dzejas un daiļās runas piknikā “Smuka izrunāšanās”, kur novada dzejas meistariem un entuziastiem būs iespēja piedalīties un deklamēt savas labākās dzejas rindas. Malēniešiem patīk arī teātra māksla, tādēļ tautas namā Malienas amatierteātris “Pakāpiens” rādīs I. Šteinbergas lugu “Šurpu, turpu”, Jaunannas amatierteātris “Šūpoles” – pēc R. Missūnes lugas “Dāvana tantei” motīviem tapušo viencēlienu “Pārsteigums sievietei”, savukārt Jaunannas bērnu un jauniešu teātris “Ejam!” – viencēlienu “Sveiciens skolotājai”.

Aicina ziedot Jaunlaicenes muižas kungu mājas kāpņu atjaunošanai

Malēnieši ir arī sirsnīgi, atsaucīgi un izpalīdzīgi, tādēļ svētkos norisināsies Labdarības bumbu ķeršana malēniešu gaumē. Šī ir iespēja ikvienam ziedot Jaunlaicenes muižas kungu mājas kāpņu atjaunošanai. Ziedojumos šim mērķim šobrīd ir savākti 290,28 EUR un svētkos ziedojumu piesaiste turpināsies. Lai piedalītos Labdarības bumbu ķeršanā, īpašās ziedojumu kartes pret ziedojumu var saņemt Alūksnes un Apes novada fonda birojā, Dārza ielā 8A, Alūksnē, un arī Jaunlaicenes bibliotēkā no 19. jūlija. Ziedot ir iespējams arī, veicot naudas pārskaitījumu – šādā gadījumā fonds ziedojuma karti ziedotājam nosūtīs pa pastu. Nav jābaidās ziedot, ja zināt, ka pasākuma dienā nevarēsiet būt klāt – ja tieši jūs kļūsiet par laimīgo balvas ieguvēju, arī jums balvu nosūtīs pa pastu. Un, lai dāsnajiem ziedotājiem būtu arī jaukas balvas, ikviens, kas var atbalstīt, tiek aicināts ziedot balvas.